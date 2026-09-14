Принцип верховенства права должен быть применен ко всем – политолог

Взаимные обвинения между генпрокурором и директором НАБУ должны быть оценены на объективной, беспристрастной основе – считает политолог Олег Постернак. Иначе мы просто не сможем претендовать на вхождение в ЕС. Об этом эксперт написал в своем Фейсбуке.

Семен Кривонос и Руслан Кравченко

"Так, давайте сделаем стоп-паузу и ответим на несколько вопросов: вправе ли Генеральный прокурор подписывать подозрение главе НАБУ? – задал вопрос Постернак. – Абсолютно. Генеральный прокурор (еще не уволенный Радой) имеет прямое законное полномочие подписывать письменное уведомление о подозрении директору НАБУ и другим лицам. Это право ему предоставляется статьей 481 УПК Украины".

"Как должно было отреагировать НАБУ и САП? – снова дискутирует с читателем политолог. – Наверное, очень по-деловому осторожно и юридически филигранно, чтобы не бросать тень на ведомство. Ведь дело касается не всей институции НАБУ и его профессиональных работников, детективов, а персонально его руководителя Кривоноса. То есть, антикоррупционная система во главе НАБУ – отдельно, а Кривонос с его личными историями – отдельно. Надеюсь, это все понимают".

"Поэтому выставлять в правовой и информационной плоскости право процессуальных органов (в данном случае ОГП) подписывать подозрение директору НАБУ Кривоносу как системную атаку против всей антикоррупционной вертикали – это точно не о правовых фактах и обстоятельствах, а об обычном желании максимально отстроиться от резонансного события, чтобы не потерять расположение общества к руководителям НАБУ и САП. А это уже не о верховенстве права, а о политике", — убежден Олег Постернак.

"Еще один вопрос. Пока что генпрокурор Кравченко говорит, что операция "Карфаген" якобы была направлена на получение доступа к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников антикоррупционных органов. По версии генпрокурора, во время обысков детективы получили доступ к защищенным материалам, а часть документов и электронных данных была скопирована или изъята.

Если генпрокурор делает такое громкое заявление, то, вероятно, есть серьезные основания и факты. И если они будут установлены в ходе этого шума – тогда им придется давать свою однозначную правовую оценку. И в таком случае это будет выглядеть как борьба НАБУ и САП за "чистоту мундира" любыми способами, включая использование полномочий для фиксации в общественном сознании своей исключительной безгрешности. А безгрешных в системе, как вы понимаете, нет.

Видим также, как стая грантовых антикоррупционных ГОшек уже подключилась к адвокации "безгрешности". Как всегда, они пытаются натянуть сову на глобус, спасая главу НАБУ от ответственности. Однако если мы играем накануне вхождения в ЕС в верховенство права, то тогда этот принцип должен быть применен ко всем. В том числе к антикоррупционным органам. Это справедливо" — заключает эксперт.