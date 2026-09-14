Принцип верховенства права повинен бути застосований до абсолютно всіх – політолог

Взаємні звинувачення між Генпрокурором та директором НАБУ повинні бути оцінені на об’єктивній, неупередженій основі – вважає політолог Олег Постернак. Інакше ми просто не зможемо претендувати на входження до ЄС. Про це експерт написав у своєму Фейсбук.

Семен Кривонос і Руслан Кравченко

"Так, давайте зробимо стоп-паузу і відповімо на декілька питань: чи має право Генеральний прокурор підписувати підозру очільнику НАБУ? – поставив питання Постернак. — Абсолютно. Генеральний прокурор (ще не звільнений Радою) має пряме законне повноваження підписувати письмове повідомлення про підозру директору НАБУ та іншим особам. Це право йому надається статею 481 КПК України".

"Як повинно було відреагувати НАБУ і САП? – знов дискутує з читачем політолог. — Напевно, дуже по-діловому обережно і юридично філігранно, щоб не кидати тінь на відомство. Адже справа стосується не всієї інституції НАБУ та його професійних працівників, детективів, а персонально його очільника Кривоноса. Тобто антикорупційна система на чолі НАБУ – окремо, а Кривонос з його особистими історіями – окремо. Сподіваюсь, це всі розуміють".

"Тому виставляти у правовій та інформаційній площині право процесуальних органів (в даному випадку ОГП) підписувати підозру директору НАБУ Кривоносу як системну атаку проти всієї антикорупційної вертикалі – це точно не про правові факти і обставини, а про звичайне бажання максимально відбудуватись від резонансної події, щоб не втратити прихильність суспільства до очільників НАБУ і САП. А це вже не про верховенство права, а про політику" — переконаний Олег Постернак.

"Ще одне питання. Поки що генпрокурор Кравченко говорить, що операція "Карфаген" нібито була спрямована на отримання доступу до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та працівників антикорупційних органів. За версією генпрокурора, під час обшуків детективи отримали доступ до захищених матеріалів, а частину документів та електронних даних було скопійовано або вилучено.

Якщо генпрокурор робить таку гучну заяву, то ймовірно є серйозні підстави та факти. І якщо вони будуть встановлені в ході цього шуму – то тоді їм прийдеться давати свою однозначну правову оцінку. І в такому разі це буде виглядати як боротьба НАБУ та САП за "чистоту мундиру" будь-якими способами, в тому числі використання повноважень для фіксації в суспільній свідомості своєї виключної безгрішності. А безгрішних в системі, як ви розумієте, немає.

Бачимо також, як зграя грантових антикорупційних ГОшек вже підключилась до адвокації "безгрішності". Як завжди, вони намагаються натягнути сову на глобус, рятуючи очільника НАБУ від відповідальності. Однак, якщо ми граємось напередодні входження в ЄС у верховенство права, то тоді цей принцип повинен бути застосований до абсолютно всіх. В тому числі до антикорупційних органів. Це справедливо" — робить висновок експерт.