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Приметы 22 марта: что можно и нельзя делать сегодня

По народной примете, если сегодня в доме распустился цветок - это добрый знак

сегодня, 08:26
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Кравцев Сергей

В народе 22 марта – праздник Василий Теплый. Приметы этого дня говорят о будущей погоде и об урожае.

Приметы 22 марта: что можно и нельзя делать сегодня

Приметы 22 марта. Фото из открытых источников

Солнце на рассвете в красных кругах — будет хороший урожай. Вороны купаются – к теплу. На небосводе мелкие облака – погода испортится. Тепло 22 марта — скоро прилетят скворцы.

По народной примете, если сегодня в доме распустился цветок — это добрый знак.

В церковный праздник 22 марта не следует ругаться, сквернословить, сплетничать, хвастать, а также осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

В родительскую субботу нельзя поминать умерших плохими словами и алкоголем, устраивать пышные поминальные застолья — на столе должны быть исключительно постные блюда. Также церковь не одобряет и чрезмерное отчаяние — не следует много плакать и страдать, впадать в уныние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует подметать и выносить мусор из дома, а также стирать, вязать, шить и пришивать пуговицы.

В православный праздник сегодня обращаются к святому Василию, как к ходатаю за нас перед Богом — молятся о спасении души, просят об исцелении от тяжких болезней, укреплении веры, душевном спокойствии. Святой — покровитель всех мужчин с именем Василий.

По народной традиции в этот день принято печь калачики, которые символизируют солнце. Ими угощают близких, знакомых и соседей, а крошки отдают птицам.

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