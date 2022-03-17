Приложение Starlink побил рекорды по количеству скачиваний в Украине.

Приложение Starlink загрузили рекордное количество раз в сутки в Украине. Так, зафиксировано 21 000 скачиваний 13 марта в App Store и Google Play. Об этом сообщает Forbes.

Станции Starlink, фото Телеграм Михаила Федорова

Приложение Starlink позволяет получить доступ к широкополосному интернету от Space-X в зонах, где не было интернет-покрытия или оно было очень плохим. Через приложение гаджет получает доступ к спутнику и сеть Интернет работает нормально благодаря такой технологии.



Илон Маск предоставил Украине несколько партий станций спутникового интернета. Ранее министр Михаил Федоров отмечал, что команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобиля. На спутниковых станциях уже работает мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспортного средства.

По данным Sensor Tower, приложение загрузили в Украине почти 100 000 раз, за последние две недели количество загрузок Starlink в мире выросло более чем втрое.

" Станции спутникового интернета Starlink уже работают в Украине, чтобы поддержать должное функционирование критической инфраструктуры и услуги в сфере здравоохранения, финансов и энергетики", — подчеркнул Михаил Федоров.

Как сообщал портал, в Украине легализованы виртуальные активы. Эксперты оценили подписанный президентом закон. Легализация криптобиржи, возможности для банков, гарантия защиты прав на виртуальные активы – это огромный шаг, выводящий Украину в ведущие страны по развитию финансовых технологий и новой экономике.





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