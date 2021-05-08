При Януковиче РФ фактически управляла Украиной – Гордон

Во время президентства сбежавшего в РФ Виктора Януковича на руководящих должностях в Украине были граждане России.

Дмитрий Гордон (фото из открытых источников)

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Президент Янукович сбежал, на руководящих должностях в Украине после Майдана агентура КГГБ СССР и ФСБ России. В армии воевать практически некому, потому что армии нет", – сказал он.

По его словам, фактически, Россия управляла Украиной, как через своих граждан, так и через свою агентуру.

"Два последних министра обороны Украины Лебедев (Павел Лебедев – Ред.) и Саламатин (Дмитрий Саламатин – Ред). были вообще гражданами России. Не просто агентами, а гражданами России. Представитель СБУ времен Януковича перед Майданом Якименко (Александр Якименко – Ред.) тоже был гражданином России", – заявил Гордон.

Напомним, Дмитрий Гордон заявил, что он счастлив от того факта, что в 2019 году именно Владимир Зеленский одержал победу на выборах главы государства, сумев обогнать пятого президента Украины и кандидата Петра Порошенко. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии". Так, Гордон пояснил, что для победы Зеленского не нужны были ни большие деньги, ни мнение авторитетных деятелей, ни даже мощная агитпрограмма. Достаточно было того, что он уже появился и пошел в президенты. "Был огромный запрос на новые лица у общества, уставшего от Порошенко и его продажных товарищей. И этим единственным новым лицом, незапятнанным, чистым, честным, оказался Владимир Зеленский. Поэтому то, что он стал президентом – заслуга, в первую очередь, Порошенко, а во вторую – самого Владимира Александровича Зеленского", — отметил Гордон.

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