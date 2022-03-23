При парламенте создали благотворительный фонд "Слава Украине": что известно

Руководство Верховной Рады учредило благотворительный фонд "Слава Украине". Его представители будут направлять свои усилия на помощь Вооруженным Силам Украины, представителям территориальной обороны украинских городов, украинцам, пострадавшим от войны.

При Совете был создан благотворительный фонд (фото из открытых источников)

Новую благотворительную организацию возглавил руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный. Членами наблюдательного совета фонда являются заместитель руководителя ВР Елена Кондратюк и глава подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от "Слуги Народа" Юлия Гришина.

Фонд будет получать и распределять: финансовую помощь, медикаменты, продукты питания, защитное снаряжение.

Как отметила Юлия Гришина, представители гуманитарного штаба фонда работают в Черновцах.

"В штабе мы с более чем 20 депутатами ежедневно работаем в таких направлениях: ищем гуманитарную помощь, отправляем ее по горячим точкам, налаживаем работу с разными посольствами, получаем от них помощь, сотрудничаем с бизнесом, аккумулируем средства", — сказала представитель парламента.

Юлия Гришина призывает всех небезразличных соотечественников финансово приобщиться и именно так поддержать благотворительный фонд. Реквизиты для получения переводов в гривне, евро и долларах США из Украины:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "СЛАВА УКРАИНЕ"

Код по ЕГРПОУ: 44693184

IBAN: UA123123560000026003300883236

На сайте фонда ( bit.ly/rada-glory-ua ) можно найти больше информации о его деятельности и реквизитах для перевода средств за пределами Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Рада расширила полномочия полиции во время военного положения.





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