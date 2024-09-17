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При какой температуре зимой украинцам будут выключать свет: мнение эксперта

Зимой в Украине будут выключать свет при температуре ниже 0°C

сегодня, 18:50
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Черновалова Кристина

Уже этой зимой украинцы могут столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии, когда температура опустится ниже нуля градусов. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, в эфире телеканала "Киев24", украинцев ожидают 3-4 очереди одновременных отключений, вне зависимости от внешних обстоятельств.

При какой температуре зимой украинцам будут выключать свет: мнение эксперта

Когда будут выключать свет зимой

Геннадий Рябцев подробно объяснил, что действующий баланс между потребностями потребителей и возможностями энергетической системы далек от идеала. Несмотря на усилия инженеров восстановить до 60-70% разрушенных мощностей, этого недостаточно для обеспечения стабильного электроснабжения в зимний период.

Если говорить о прогнозах, никто не обещал, что не будут выключать электрическую энергию, точнее, что зимой все будут с электроэнергией. Напротив, мои коллеги и я неоднократно говорили, что зимой, когда температура будет ниже нуля, у нас будут 3-4 очереди отключений задействованы одновременно", — сказал он

Он также подчеркнул, что реалистичный прогноз не предполагает ни пессимистических, ни слишком оптимистичных ожиданий, а лишь исходит из текущих возможностей обновления системы.

Кроме того, эксперт отметил, что после массированных атак возможны временные превентивные отключения, чтобы снизить риски повреждений важных энергетических объектов и ускорить их дальнейшее восстановление. Это может привести к аварийным ситуациям, когда большая часть страны останется без света на несколько дней.

Ситуация с энергоснабжением в Украине становится все напряженнее, поскольку сближение зимних месяцев повышает риски расширения энергетического кризиса. Гражданам рекомендуют готовиться к возможным перебоям в работе энергетических систем и обращать внимание на официальные сообщения от правительства и местных администраций по поводу планов на зиму.



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Источник: https://www.unian.ua/economics/energetics/za-yakoji-temperaturi-vzimku-vimikatimut-svitlo-u-3-4-cherg-spozhivachiv-vidpovid-eksperta-12760440.html
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