При какой температуре зимой украинцам будут выключать свет: мнение эксперта

Уже этой зимой украинцы могут столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии, когда температура опустится ниже нуля градусов. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, в эфире телеканала "Киев24", украинцев ожидают 3-4 очереди одновременных отключений, вне зависимости от внешних обстоятельств.

Когда будут выключать свет зимой

Геннадий Рябцев подробно объяснил, что действующий баланс между потребностями потребителей и возможностями энергетической системы далек от идеала. Несмотря на усилия инженеров восстановить до 60-70% разрушенных мощностей, этого недостаточно для обеспечения стабильного электроснабжения в зимний период.

Если говорить о прогнозах, никто не обещал, что не будут выключать электрическую энергию, точнее, что зимой все будут с электроэнергией. Напротив, мои коллеги и я неоднократно говорили, что зимой, когда температура будет ниже нуля, у нас будут 3-4 очереди отключений задействованы одновременно", — сказал он

Он также подчеркнул, что реалистичный прогноз не предполагает ни пессимистических, ни слишком оптимистичных ожиданий, а лишь исходит из текущих возможностей обновления системы.

Кроме того, эксперт отметил, что после массированных атак возможны временные превентивные отключения, чтобы снизить риски повреждений важных энергетических объектов и ускорить их дальнейшее восстановление. Это может привести к аварийным ситуациям, когда большая часть страны останется без света на несколько дней.

Ситуация с энергоснабжением в Украине становится все напряженнее, поскольку сближение зимних месяцев повышает риски расширения энергетического кризиса. Гражданам рекомендуют готовиться к возможным перебоям в работе энергетических систем и обращать внимание на официальные сообщения от правительства и местных администраций по поводу планов на зиму.