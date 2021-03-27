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При каком условии в Украине могут остановить транспорт - Степанов

Власть активно обсуждает вопрос локдауна

сегодня, 09:40
Автор:

Кириєнко Анна

Ситуация с Covid-19 в Украине становится все сложнее. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал, могут ли в стране остановить движение общественного транспорта и при каком условии это произойдет.

При каком условии в Украине могут остановить транспорт - Степанов

Карантин в Украине: при каком условии остановят транспорт. Фото: sgpress.ru

По словам Степанова, Кабинет министров Украины может временно прекратить движение транспорта только когда ситуация с коронавирусом начнет выходить из-под контроля. Однако сейчас вводить такое ограничение не планируют.

Министр отмечает, что сейчас очень важно придерживаться карантинных норм, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Кроме того, Максим Степанов отметил, что власть активно обсуждает вопрос локдауна.

"Мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница считает, что необходимо сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию", — добавил министр.

Стоит отметить, что сейчас к красной карантинной зоне входят 11 регионов страны. Среди них Киевская, Одесская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская, Львовская, Черкасская, Николаевская, Закарпатская области и Киев.

Напомним, что в Кабинете министров обещают выплатить ФОПам по 8000 гривен. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал главные подробности решения. О поддержке бизнеса читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал, кто чаще всего нарушает карантин в Киеве. Так, несмотря на массовые санкции, условия карантина в Киеве часто не соблюдаются общественным транспортом. Подробную информацию можно прочитать здесь.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YP9F3iVsDNc&ab_channel=Shusteronline
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