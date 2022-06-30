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Президент принял положение СНБО о реестре олигархов: что известно

СНБО начнет практическую работу над реестром олигархов

сегодня, 14:35
Автор:

Козлова Альбіна
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29 июня президент подписал указ "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения".

Президент принял положение СНБО о реестре олигархов: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Как рассказал в интервью Forbes секретарь СНБО Алексей Данилов, работа по созданию реестра не прекращалась и с подписанием указа начнется практическая работа и критерии до включения в реестр олигархов остались прежними. Информация об олигархах будет общедоступной.

Для украинцев будет доступен публичный интерфейс Реестра с бесплатным доступом на официальном веб-сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Однако там не будут опубликованы сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию. В реестре будут функции аналитической обработки, обработка деклараций, связей между идентифицированными лицами, поиск данных о тех, кто туда внесен. Предполагается, что будет обеспечена защита информации из Реестра от уничтожения, блокировки, нарушения целостности и режима доступа к ней.

Реестр в дальнейшем может быть подвязан к другим реестрам, кадастрам, банкам данных. Руководит реестром олигархов администратор из числа работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, будут определены структурные подразделения в СНБО, которые будут иметь доступ к работе реестра.

Что будут вносить в реестр

Обязательно будут указываться личные данные олигарха, обоснование признания лица имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом) с приложениями; перечень юридических лиц, конечным бенефициарным владельцем которых лицо со ссылками на источник и дату получения информации; список собственников избирательных фондов или политических партий, которым осуществлял взносы олигарх последние три года.

Как писал портал, в Минюсте рассказали, что в настоящее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию должен разработать и утвердить документы, на основе которых будут проверять деловую репутацию бизнесменов, которые будут перерегистрировать на себя средства массовой информации. В то же время СНБО будет утверждать Положение о реестре олигархов. В документе пропишут, как будет создаваться реестр и как его будут вести.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/4592022-43085
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