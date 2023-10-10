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Президент Палестины внезапно собрался в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас на фоне войны приедет в Россию

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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На фоне непростой ситуации в стране президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, пишет российское пропагандистское издание "РБК".

Президент Палестины внезапно собрался в Москву

Махмуд Аббас. Фото: из открытых источников

Нофаль заявил, что палестинская администрация поддерживает с Москвой ежедневные контакты и сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса.


"Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву", – заявил дипломат.

При этом о подробностях визита не сообщается, как и не сообщается, чем вызвана такая внезапность визита именно в столицу России.

Читайте также на портале "Комментарии" — атаки боевиков ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу, 7 октября, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – всплывают жуткие данные о массовых расстрелах и захватах в заложники людей на молодежном фестивале вблизи сектора Газа. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что нужно уничтожить ХАМАС, переговоры невозможны. При этом в Армии обороны Израиля (ЦХАЛ) отмечают, что на юге Израиля уже более двух суток продолжаются ожесточенные бои, а по Газе наносятся массированные ракетные и бомбовые удары. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился с этими вопросами к экспертам.




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Источник: https://t.me/rbc_news/82648
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