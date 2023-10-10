Президент Палестины внезапно собрался в Москву

На фоне непростой ситуации в стране президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, пишет российское пропагандистское издание "РБК".

Махмуд Аббас. Фото: из открытых источников

Нофаль заявил, что палестинская администрация поддерживает с Москвой ежедневные контакты и сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса.

"Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву", – заявил дипломат.

При этом о подробностях визита не сообщается, как и не сообщается, чем вызвана такая внезапность визита именно в столицу России.

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