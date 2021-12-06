Президент НГЗ Штефан Цохлинг заверил руководство Николаевщины в дальнейшем сотрудничестве

Руководство области с президентом Николаевского глиноземного завода, фото пресс-службы Николаевского облсовета

Николаевская областная государственная администрация поддерживает модернизацию НГЗ при условии создания социальных программ и сохранения рабочих мест. Об этом во время встречи руководства области с президентом Николаевского глиноземного завода сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

"Я пришел из бизнеса и хорошо понимаю, что нужно бизнесу от власти. И не могу себе позволить измениться, потому что я здесь для того, чтобы бизнес развивался", – отметил Ким.

По мнению руководителя области, встреча с президентом НГЗ будет способствовать углублению сотрудничества между предприятием и органами местного самоуправления.

В то же время глава областного совета Анна Замазеева заверила Штефана Цохлинга, что власть будет помогать и всячески поддерживать предприятие и надеется на такую ​​же поддержку Николаевской области со стороны завода.

"Николаевский глиноземный – всегда был социально ответственным бизнесом. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы НГЗ развивался, а рабочие места были сохранены. Нам есть над чем работать вместе", – считает Замазеева.

Со своей стороны президент завода отметил, что предприятие продолжит сотрудничество с инвестиционными программами и проектами по развитию инфраструктуры региона.

"НГЗ уже многое сделал для города и области, но мы не планируем останавливаться на достигнутом, наоборот – мы будем инвестировать в развитие инфраструктуры и образование. На следующей встрече я представлю наше видение по социальным инвестициям и проектам на 2022 год", – отметил Цохлинг.

Накануне Цохлинг заявил, что Николаевский глиноземный завод сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии.

В начале ноября Штефан Цохлинг был назначен президентом НГЗ. Он один из самых опытных менеджеров в европейской автомобильной промышленности, ранее работал в Magna International, HSBC Investment Banking и других крупных международных компаниях финансового и промышленного сектора.

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