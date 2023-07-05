Президент Литвы заинтриговал заявлением – саммит НАТО не разочарует украинцев

Решения, которые страны-члены НАТО поддержат на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "LRT" сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

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"Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", — заявил лидер Литвы.

Гитанас Науседа подтвердил, что ряд стран приедет в Литву с долгосрочными гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине. Помимо этого, уже есть договорённости о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

По словам президента Литвы, когда президент Украины приедет в Вильнюс, он получит положительный результат. Возможно, не будет удовлетворен план-максимум Украины, но то, что украинский народ получит многое из того, что ожидает – это факт.

При этом Науседа отметил, что не стал бы категорично высказываться, что Украина не получит приглашение в НАТО после окончания войны в том или ином виде. Он добавил, это именно то, что сейчас обсуждается в Альянсе.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, тем больше от украинской власти разнообразных заявлений по этому поводу. Во время интервью телеканалу CNN, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена уже сейчас официально пригласить нашу страну в НАТО. Подчеркнув, что понимает – собственно вступление станет возможным только после окончания полномасштабной российско-украинской войны. А в вечернем обращении 3 июля Зеленский акцентировал, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной – и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому, считает он, должна быть достигнута определенность касательно этой самой безопасности и нашего будущего в Альянсе. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" украинский напор в ракурсе евроатлантической интеграции, а также – что именно мы можем получить на вильнюсском саммите.



