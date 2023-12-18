Президент Филиппин рассказал, что произошло в мире из-за войны в Украине

Нападение РФ на Украину – это большая трагедия и в таких условиях ни одна страна не намерена начинать вооруженный конфликт, особенно в Азии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, комментируя обострение территориальных споров с Пекином в Южно-Китайском море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "PNA".

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Фото: из открытых источников

Маркос отметил, что агрессивное поведение Китая бросает реальный вызов его соседям и требует поиска новых решений.

"Мы должны сказать, что... напряжение возросло... поэтому мы должны продолжать поиски решения и вести диалог со всеми вовлеченными странами", — высказался президент Филиппин.

В то же время он подчеркнул, что его страна не будет начинать конфликт в регионе, поскольку остается преданной миру.

"Маркос отметил, что в условиях российско-украинской войны, которую он назвал трагедией, ни одна страна мира не хочет начинать новый конфликт, особенно в Азии", — отметило издание.

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