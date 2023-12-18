logo

BTC/USD

41113.58

ETH/USD

2168.80

LTC/USD

70.41

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Президент Филиппин рассказал, что произошло в мире из-за войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Филиппин рассказал, что произошло в мире из-за войны в Украине

Президент Филиппин отметил, что его страна не заинтересована в новом конфликте и остается приверженцем мира

сегодня, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Нападение РФ на Украину – это большая трагедия и в таких условиях ни одна страна не намерена начинать вооруженный конфликт, особенно в Азии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, комментируя обострение территориальных споров с Пекином в Южно-Китайском море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "PNA".

Президент Филиппин рассказал, что произошло в мире из-за войны в Украине

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Фото: из открытых источников

Маркос отметил, что агрессивное поведение Китая бросает реальный вызов его соседям и требует поиска новых решений. 

"Мы должны сказать, что... напряжение возросло... поэтому мы должны продолжать поиски решения и вести диалог со всеми вовлеченными странами", — высказался президент Филиппин.

В то же время он подчеркнул, что его страна не будет начинать конфликт в регионе, поскольку остается преданной миру.

"Маркос отметил, что в условиях российско-украинской войны, которую он назвал трагедией, ни одна страна мира не хочет начинать новый конфликт, особенно в Азии", — отметило издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе конец года, тем больше всякого рода прогнозов, в том числе в ракурсе российско-украинской войны. Так, МВФ в базовый сценарий прогноза для Украины закладывает продолжение войны до конца 2024 года, а в негативный – до конца 2025-го. Немецкое издание Bild предполагает, что Путин намерен воевать до конца 2026 года. Издание Politico утверждает, что вопрос войны в Украине якобы утратил приоритетность в ЕС. Какие сценарии видятся наиболее вероятными? Что может повлиять на те или иные прогнозы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!