Президент ФБУ Шевченко жестко ответил Косте Калоше: предатель, сепар и ничтожество

Сепаратист Константин Бедовой,
известный по кличке Костя Калоша, спрятался в Израиле и оттуда угрожает и
шантажирует защитников, которые освобождают Украину от российских оккупантов.
Об этом завил президент Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко в видеообращении.
Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников
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Шевченко напомнил, что с первых дней
полномасштабной войны Калоша сотрудничал с русскими, хотел стать оккупационным
комендантом Белогородки на Киевщине. Тому есть множество свидетельств в СМИ.
"Когда понял, что ничего ни ему, ни
оккупантам тут не светит, сбежал, спасая свою трусливую жопу, оставив своих
детей. В Молдову, затем в Израиль. За поребриком его принимать не захотели.
Сейчас оно сидит в Израиле и оттуда поливает грязью СБУ и в частности "Альфу".
Героев, которые сегодня в самых горячих точках фронта защищают Украину и гибнут
за нее", — заявил Кирилл Шевченко.
Президент ФБУ утверждает, что в
своих видео Калоша называет их "мразями", "сборищем дегенератов". Грозится
опубликовать какие-то секретные документы, угрожает международным судом "нашему
преступному режиму", пускает в ход кремлевскую методичку про украинских
"неонацистов".
"Калоша не просто ссыкло и
предатель, он еще и очень тупой. Он считает, что в Израиле он "в домике", что
там он недосягаем. Он так и не понял: безопасных мест на земле для таких урод*в,
как он, как его дружок Кива, как их кремлевские хозяева, больше нет. Украинские
патриоты его найдут и предадут правосудию. Так что кому и грозит суд, так это
Калоше. Честный и строгий украинский суд", — предупредил президент ФБУ.
Кирилл Шевченко уверен, что за измену Украины,
пособничество российским мародерам, убийцам и насильникам, за подрывную
деятельность против государства и наркоторговлю в мирное время.
Шевченко высказал мнение, что Костя
Калоша вполне может претендовать на пожизненное заключение.
"Калоша ноет, что его все ненавидят
и преследуют из-за его этнического происхождения", – заявил президент ФБУ.
Кирилл Шевченко назвал это бредом:
"Тебя ненавидят и преследуют за то, что ты предатель и сепар. За то, что ты
трусливое ничтожество, способное только молоть языком и убегать, как только
твоей шкуре грозит опасность. От всех не убежит. Суд близко. Калоша
отказывается в это верить, но в глубине души знает, что это правда. И,
поверьте, ему очень страшно".
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Бог
сегодня, 11:26
Во-первых,сепары и манкурты-это украинцы со славаукраинским веществом вместо мозгов.Ваши предки предали православную веру еще в 11 веке,принявши католичество и якобы помощь от тогдашнего Запада для борьбы с татаро-монголами.Но Запад так и не пришел на помощь.Теперь у вас в друзях западные мутанты-педерасты.Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.Дальше продолжать не буду,прислужники Сатаны .