Президент ФБУ Шевченко жестко ответил Косте Калоше: предатель, сепар и ничтожество

Сепаратист Константин Бедовой, известный по кличке Костя Калоша, спрятался в Израиле и оттуда угрожает и шантажирует защитников, которые освобождают Украину от российских оккупантов. Об этом завил президент Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко в видеообращении .

Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников





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Шевченко напомнил, что с первых дней полномасштабной войны Калоша сотрудничал с русскими, хотел стать оккупационным комендантом Белогородки на Киевщине. Тому есть множество свидетельств в СМИ.

"Когда понял, что ничего ни ему, ни оккупантам тут не светит, сбежал, спасая свою трусливую жопу, оставив своих детей. В Молдову, затем в Израиль. За поребриком его принимать не захотели. Сейчас оно сидит в Израиле и оттуда поливает грязью СБУ и в частности "Альфу". Героев, которые сегодня в самых горячих точках фронта защищают Украину и гибнут за нее", — заявил Кирилл Шевченко.

Президент ФБУ утверждает, что в своих видео Калоша называет их "мразями", "сборищем дегенератов". Грозится опубликовать какие-то секретные документы, угрожает международным судом "нашему преступному режиму", пускает в ход кремлевскую методичку про украинских "неонацистов".

"Калоша не просто ссыкло и предатель, он еще и очень тупой. Он считает, что в Израиле он "в домике", что там он недосягаем. Он так и не понял: безопасных мест на земле для таких урод*в, как он, как его дружок Кива, как их кремлевские хозяева, больше нет. Украинские патриоты его найдут и предадут правосудию. Так что кому и грозит суд, так это Калоше. Честный и строгий украинский суд", — предупредил президент ФБУ.

Кирилл Шевченко уверен, что за измену Украины, пособничество российским мародерам, убийцам и насильникам, за подрывную деятельность против государства и наркоторговлю в мирное время.

Шевченко высказал мнение, что Костя Калоша вполне может претендовать на пожизненное заключение.

"Калоша ноет, что его все ненавидят и преследуют из-за его этнического происхождения", – заявил президент ФБУ.

Кирилл Шевченко назвал это бредом: "Тебя ненавидят и преследуют за то, что ты предатель и сепар. За то, что ты трусливое ничтожество, способное только молоть языком и убегать, как только твоей шкуре грозит опасность. От всех не убежит. Суд близко. Калоша отказывается в это верить, но в глубине души знает, что это правда. И, поверьте, ему очень страшно".







