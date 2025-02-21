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Президент Бразилии обрушился с обвинениями на Трампа: окончательно перешел грань

Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении быть "императором мира"

сегодня, 08:15
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Кравцев Сергей

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал своего коллегу из США Дональда Трампа за желание стать "императором всего мира". Как передает портал "Комментарии", слова президента Бразилии передает информационное агентство AFP.

Президент Бразилии обрушился с обвинениями на Трампа: окончательно перешел грань

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва . Фото из открытых источников

Лула да Силва заявил, что действия Трампа свидетельствуют о том, что "он пытается стать императором мира".

"Он (Трамп – ред.) пытается вмешиваться в дела всех стран и во все государственные политики", – заявил бразильский лидер.

Издание обращает внимание, что комментарии бразильского лидера появились после того, как Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов" и обвинив во вторжении России в его страну.

Лула да Силва призвал президента США уважать суверенитет других стран.

Читайте также на портале "Комментарии" - делегация США обсуждала недавно в Саудовской Аравии с представителями РФ возможность встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В Вашингтоне уверяют, что теперь мяч на стороне российской стороны и состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина или нет, зависит от прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".




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