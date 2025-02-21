Президент Бразилии обрушился с обвинениями на Трампа: окончательно перешел грань

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал своего коллегу из США Дональда Трампа за желание стать "императором всего мира". Как передает портал "Комментарии", слова президента Бразилии передает информационное агентство AFP.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва . Фото из открытых источников

Лула да Силва заявил, что действия Трампа свидетельствуют о том, что "он пытается стать императором мира".

"Он (Трамп – ред.) пытается вмешиваться в дела всех стран и во все государственные политики", – заявил бразильский лидер.

Издание обращает внимание, что комментарии бразильского лидера появились после того, как Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов" и обвинив во вторжении России в его страну.

Лула да Силва призвал президента США уважать суверенитет других стран.

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