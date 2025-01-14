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Прежде всего в ЕС или НАТО: КМИС узнал, что думают украинцы

По данным опроса, 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО

сегодня, 12:00
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Кравцев Сергей

Подавляющее большинство наших соотечественников хотели бы видеть страну и в ЕС, и в НАТО. Вступление в Североатлантический альянс является более приоритетным. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Прежде всего в ЕС или НАТО: КМИС узнал, что думают украинцы

ЕС и НАТО. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, что 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО.

В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 68% среди всех украинцев готовы прийти на избирательные участки и отдать голос "за". В случае проведения референдума по НАТО — также 68%. Проголосовали бы против — соответственно, 9% и 10%.

Больше украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). "То есть хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет — в НАТО (очевидно, из-за острого требования украинцев иметь надежные гарантии безопасности)", — говорится в сообщении.

Социологи также обращают внимание, что за последний год стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). В то же время стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО (54% раньше и 46% сейчас) (для ЕС показатели почти не изменились).

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев продолжает поддерживать военную операцию ВСУ в Курской области. Однако доля тех, кто против выросла в несколько раз. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group.

Согласно опросам Active Group, 59,8% украинцев поддерживают наступление ВСУ в Курской области на территории России. Этот показатель на 25% ниже, чем при прорыве российской границы в августе 2024 года. В то же время растет количество противников – 25,3%, тогда как в начале было втрое меньше — 8,1%.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1468&page=1
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