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У украинцев изменилось мнение относительно Курской операции ВСУ на территории РФ

Каково отношение у украинцев к наступлению ВСУ на Курскую область.

сегодня, 15:22
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Автор:
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Slava Kot

Большинство украинцев продолжает поддерживать военную операцию ВСУ в Курской области. Однако доля тех, кто против выросла в несколько раз. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group.

У украинцев изменилось мнение относительно Курской операции ВСУ на территории РФ

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно опросам Active Group, 59,8% украинцев поддерживают наступление ВСУ в Курской области на территории России. Этот показатель на 25% ниже, чем при прорыве российской границы в августе 2024 года. В то же время растет количество противников – 25,3%, тогда как в начале было втрое меньше — 8,1%.

Поддерживают ли украинцы военную операцию ВСУ в Курской области:

  • — Да, полностью – 28,5%
  • — В большей степени да – 31,2%
  • — В большей степени нет – 15,3%
  • — Точно нет – 10%
  • — Затрудняюсь ответить – 14,9%

Также Active Group спросили, поддерживают ли украинцы проведение "референдума" о провозглашении независимости Курской Народной Республики. 38,2% респондентов поддержали такой шаг, но 41,7% опрошенных против.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале января в Курской области России началось новое наступление украинских сил. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что есть хорошие новости по Курщине, а Россия получает то, чего заслуживает. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что "на Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях". По его словам, это стало неожиданным фактором для россиян.

Также "Комментарии" писали о британском эксперте полковнике Стивене де Бреттон-Гордоне, который назвал Курскую операцию началом конца для Путина.



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