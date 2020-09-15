Презентация Apple 15 сентября: какими новинками похвасталась корпорация

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Дмитрий Симоненко
Первая
осенняя презентация новинок корпорации Apple в этом году прошла сегодня, 15
сентября, в онлайн формате. Об этом сообщает iPhones.ru.
Источник: itc.ua
В самом
начале мероприятия генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал порядок проведения
презентации, сразу предупредив присутствующих о том, что iPhone 12 представлен
не будет.
Вечер был
посвящен анонсам умных часов и обновление линейки iPad. Ниже – детали:
1.Часы Apple Watch Series 6
Первой новинкой
презентации стали умные часы шестого поколения. "Откатом" в наполнении
устройства стало отсутствие Force Touch - экран часов теперь не распознает силу
нажатия.
В то же
время, модель дополнена пульсоксиметром, который позволяет определить уровень
кислорода в крови. Измерение занимает всего 15 секунд, встроенная система
уведомлений позволит следить за показателем в течение дня.
Серьезным
дополнением стали продвинутые циферблаты с функцией вывода данных как о состоянии
здоровья пользователя, так и, например, о параметрах съемки и положении солнца
для фотографов.
Apple Watch Series 6 оснащены процессором S6 на базе
Apple A13, поэтому модель на 20% быстрее Series 5. Яркость дисплея в режиме
Always-on возросла в 2,5 раза. Кроме того, в устройстве имеется высокоточный
высотомер.
Новинка может комплектоваться так называемым
Монобраслетом – сплошным силиконовым, кожаным либо плетеным браслетом без
застежки.
Новые часы обзавелись детским и семейным режимом. Детский
режим в устройстве позволяет следить за месторасположением ребенка, его успеваемостью
и здоровьем. Семейный режим позволит быстрее делиться между собой новостями и
фотографиями.
▪ Стоимость Apple Watch Series 6: от 13800 грн. Старт продаж
уже в эту пятницу, а предзаказ уже доступен.
2. Apple Watch SE
Эта модель является бюджетным вариантом линейки.
Управляет работой устройства процессор Apple A5. Статистику
и данные с часов можно транслировать на iPhone, iPad или Apple TV.
▪ Стоимость Apple Watch SE: от 9300 грн.
3. Приложение для занятий спортом Fitness+
Apple Fitness+ создан для того, чтобы пользователь
получал персональные рекомендации и планы тренировок. За границей доступ к нему
анонсирован на конец года.
Подписка на приложение будет стоить $9.99 в месяц или
$79.99 в год. Для некоторых стран сервис будет доступен в максимальном пакете
подписки Apple One.
4. Единая подписка на все сервисы Apple One
Единый пакет услуг будет включать в себя приложения: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и дополнительное
место в хранилище iCloud. Стоимость такого варианта будет обходиться $14,95
ежемесячно или в $19.95 при оформлении семейной подписки.
В странах, где будет доступны сервисы News+ и Fitness+,
появится вариант подписки Premier по цене $29.95.
5. iPad 8-го поколения
Эконом-гаджет имеет привычный дизайн. Он работает на процессоре
Apple A12, который ускоряет работу устройства на 40% предыдущего iPad своей
линейки.
Устройство поддерживает устаревший Apple Pencil 1-го
поколения.
Цена iPad 8-го
поколения – от 11 тысяч грн за вариант с объемом памяти 32 Гб и без LTE. Старт
продаж уже в пятницу.
6. iPad Air 4
Планшет выполнен в дизайне iPad Pro с тонкими рамками.
Также в нем отсутствует кнопка Домой. Цветовые вариации гаджета представлены в зелёной,
золотой, серой и серебристой гамме.
Новый iPad Air будет работать под управлением процессора
A14 Bionic. Для зарядки и подключения аксессуаров используется порт Type-C, на
корпусе присутствует Smart Connector для подключения фирменной клавиатуры. Гаджет
поддерживает стилус Apple Pencil второго поколения.
Интерсной особенностью планшета является сканер
отпечатков Touch ID, который теперь встроен в кнопку питания на торце. При этом,
Face ID в модели нет.
За отображение картинки отвечает Liquid Retina Display с
разрешением 2360 х 1640, а камера у планшета в 12 МП, f/1.8 с возможностью
съемки 4K-видео и стабилизацией изображения.
Цена iPad Air 4 – от более 20 тыс грн на модель на 64 Гб
без LTE. Старт продаж в октябре.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Apple внедряет
новые правила для разработчиков приложений.
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