Презентация Apple 15 сентября: какими новинками похвасталась корпорация

Первая осенняя презентация новинок корпорации Apple в этом году прошла сегодня, 15 сентября, в онлайн формате. Об этом сообщает iPhones.ru.

Источник: itc.ua

В самом начале мероприятия генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал порядок проведения презентации, сразу предупредив присутствующих о том, что iPhone 12 представлен не будет.

Вечер был посвящен анонсам умных часов и обновление линейки iPad. Ниже – детали:

1.Часы Apple Watch Series 6





Первой новинкой презентации стали умные часы шестого поколения. "Откатом" в наполнении устройства стало отсутствие Force Touch - экран часов теперь не распознает силу нажатия.

В то же время, модель дополнена пульсоксиметром, который позволяет определить уровень кислорода в крови. Измерение занимает всего 15 секунд, встроенная система уведомлений позволит следить за показателем в течение дня.

Серьезным дополнением стали продвинутые циферблаты с функцией вывода данных как о состоянии здоровья пользователя, так и, например, о параметрах съемки и положении солнца для фотографов.

Apple Watch Series 6 оснащены процессором S6 на базе Apple A13, поэтому модель на 20% быстрее Series 5. Яркость дисплея в режиме Always-on возросла в 2,5 раза. Кроме того, в устройстве имеется высокоточный высотомер.

Новинка может комплектоваться так называемым Монобраслетом – сплошным силиконовым, кожаным либо плетеным браслетом без застежки.

Новые часы обзавелись детским и семейным режимом. Детский режим в устройстве позволяет следить за месторасположением ребенка, его успеваемостью и здоровьем. Семейный режим позволит быстрее делиться между собой новостями и фотографиями.

▪ Стоимость Apple Watch Series 6: от 13800 грн. Старт продаж уже в эту пятницу, а предзаказ уже доступен.

2. Apple Watch SE





Эта модель является бюджетным вариантом линейки.

Управляет работой устройства процессор Apple A5. Статистику и данные с часов можно транслировать на iPhone, iPad или Apple TV.

▪ Стоимость Apple Watch SE: от 9300 грн.

3. Приложение для занятий спортом Fitness+





Apple Fitness+ создан для того, чтобы пользователь получал персональные рекомендации и планы тренировок. За границей доступ к нему анонсирован на конец года.

Подписка на приложение будет стоить $9.99 в месяц или $79.99 в год. Для некоторых стран сервис будет доступен в максимальном пакете подписки Apple One.

4. Единая подписка на все сервисы Apple One





Единый пакет услуг будет включать в себя приложения: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и дополнительное место в хранилище iCloud. Стоимость такого варианта будет обходиться $14,95 ежемесячно или в $19.95 при оформлении семейной подписки.

В странах, где будет доступны сервисы News+ и Fitness+, появится вариант подписки Premier по цене $29.95.

5. iPad 8-го поколения





Эконом-гаджет имеет привычный дизайн. Он работает на процессоре Apple A12, который ускоряет работу устройства на 40% предыдущего iPad своей линейки.

Устройство поддерживает устаревший Apple Pencil 1-го поколения.

Цена iPad 8-го поколения – от 11 тысяч грн за вариант с объемом памяти 32 Гб и без LTE. Старт продаж уже в пятницу.

6. iPad Air 4





Планшет выполнен в дизайне iPad Pro с тонкими рамками. Также в нем отсутствует кнопка Домой. Цветовые вариации гаджета представлены в зелёной, золотой, серой и серебристой гамме.

Новый iPad Air будет работать под управлением процессора A14 Bionic. Для зарядки и подключения аксессуаров используется порт Type-C, на корпусе присутствует Smart Connector для подключения фирменной клавиатуры. Гаджет поддерживает стилус Apple Pencil второго поколения.

Интерсной особенностью планшета является сканер отпечатков Touch ID, который теперь встроен в кнопку питания на торце. При этом, Face ID в модели нет.

За отображение картинки отвечает Liquid Retina Display с разрешением 2360 х 1640, а камера у планшета в 12 МП, f/1.8 с возможностью съемки 4K-видео и стабилизацией изображения.

Цена iPad Air 4 – от более 20 тыс грн на модель на 64 Гб без LTE. Старт продаж в октябре.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Apple внедряет новые правила для разработчиков приложений.

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