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Премия за беременность: при каком условии в Ивано-Франковске озолотят одну из женщин

Мэр Ивано-Франковска решил бороться с мифами о побочных действиях вакцинации с помощью денег

сегодня, 09:56
Автор:

Лилия Боровая

Премия за беременность: при каком условии в Ивано-Франковске озолотят одну из женщин

В Ивано-Франковске премируют за беременность после вакцинации, фото из открытых источников

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания горсовета поручил премировать первую женщину, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает местное издание "Галицкий корреспондент".

Так Руслан Марцинкив надеется развеять мифы, относительно того, что вакцинация от коронавируса может стать помехой для зачатия и вынашивания ребенка.

Председатель горздрава Ивано-Франковска Мария Бойко также посетовала на то, что по городу ходят безосновательные слухи о том, что прививка от COVID вызывает бесплодие, в то время как введение антиковидной вакцины никак не влияет на репродуктивные функции ни женщин, ни мужчин.

"Ту, которая первая забеременеет после вакцинации — хочу премировать. Я серьезно говорю, дадим 100 тысяч", — публично заявил Руслан Марцинкив.

В ответ на инициативу городского головы Мария Бойко призналась, что пока не представляет, как точно определить кого именно и когда следует премировать, но уверена, что в ближайшее время вместе с врачами будет определено как это сделать максимально точно, чтобы соблюсти слова мэра.

Напомним, что это не первое денежное поощрение популяризации профилактики коронавируса от Руслана Марцинкива. Ранее мэр Ивано-Франковска инициировал выплату денежных премий учителям, которые вакцинировались от COVID.

 Также "Комментарии" сообщали, что в мэрии Ивано-Франковска вакцинацию работников от коронавируса сделали добровольно-принудительной, а тем, кто отказывается прививаться — указывают "на дверь". Такой подход к организации иммунизации откровенно возмутил омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, которая обратилась по этому поводу к Руслану Марцинкиву официально, в письменной форме.


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Источник: https://gk-press.if.ua/martsinkiv-hoche-daty-100-tysyach-zhintsi-yaka-pershoyu-zavagitniye-pislya-vaktsynatsiyi/
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