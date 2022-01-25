logo

BTC/USD

36526.63

ETH/USD

2435.81

LTC/USD

108.76

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.57

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Премьер Великобритании заявил, что у России есть план молниеносного захвата Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер Великобритании заявил, что у России есть план молниеносного захвата Киева

Джонсон привел данные британской разведки, что Россия планирует молниеносное нападение на Киев

сегодня, 12:10
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что по данным их разведки Россия готовит реализацию плана "молниеносного захвата Киева". Об этом он заявил вчера, 24 января, во время встречи с лидерами США и Европы, где они обсуждали план действий по дальнейшему вторжению России в Украину. Об этом пишет издание "BBC", передает портал "Комментарии".

Премьер Великобритании заявил, что у России есть план молниеносного захвата Киева

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

азведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, у них есть план молниеносной войны, в рамках которого они могут захватить Киев, и это то, что могут увидеть все. Мы должны четко дать понять Кремлю, России , что это будет катастрофический шаг", – сказал Борис Джонсон.

По его словам, Великобритания "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украине оборонное оружие. НАТО переводит силы в режим ожидания. Это означает, что союзники по НАТО посылают дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу, чтобы укрепить оборону и усилить сдерживание в ответ на длительное наращивание российских сил.

Россия опровергла планы военных действий, но, по оценкам экспертов, на границе собралось около 100 000 военных. Глава НАТО в то же время заявил об угрозе нового конфликта в Европе.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Британии обвинило президента России Владимира Путина в том, что он планирует сместить украинские власти и сделать лидером нового промосковского правительства эксдепутата Евгения Мураева. Сам Мураев назвал эти заявления "чепухой".

Читайте также: "Много интересных вещей, о которых мы мечтали": Резников заинтриговал военной помощью США и Британии


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/uk-60113271
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!