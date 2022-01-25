Премьер Великобритании заявил, что у России есть план молниеносного захвата Киева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что по данным их разведки Россия готовит реализацию плана "молниеносного захвата Киева". Об этом он заявил вчера, 24 января, во время встречи с лидерами США и Европы, где они обсуждали план действий по дальнейшему вторжению России в Украину. Об этом пишет издание "BBC", передает портал "Комментарии".

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

"Р азведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, у них есть план молниеносной войны, в рамках которого они могут захватить Киев, и это то, что могут увидеть все. Мы должны четко дать понять Кремлю, России , что это будет катастрофический шаг", – сказал Борис Джонсон.

По его словам, Великобритания "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украине оборонное оружие. НАТО переводит силы в режим ожидания. Это означает, что союзники по НАТО посылают дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу, чтобы укрепить оборону и усилить сдерживание в ответ на длительное наращивание российских сил.



Россия опровергла планы военных действий, но, по оценкам экспертов, на границе собралось около 100 000 военных. Глава НАТО в то же время заявил об угрозе нового конфликта в Европе.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Британии обвинило президента России Владимира Путина в том, что он планирует сместить украинские власти и сделать лидером нового промосковского правительства эксдепутата Евгения Мураева. Сам Мураев назвал эти заявления "чепухой".

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