Премьер Украины озвучил прогноз: чего ждать украинцам в новом году

Украинская экономика в следующем годе должна вырасти, однако ее рост связан с определенными обстоятельствами. Хотя, судя по мнению и официальным заявлениям Кабмина, рост экономики будет. И он составит 5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Что будет с экономикой Украины рассказал глава правительства

"В 2021 год мы заходим с прогнозом о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны , — такой пост опубликовал премьер-министр.

В то же время, глава правительства уверяет, что госбюджет выполнен полностью.

"До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год с увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн", — отметил Шмыгаль.

Капитальные расходы бюджета намерены выполнить в полном объеме, причем на счетах Казначейства имеется необходимая сумма.

"На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляется", — доложил чиновник.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 1,4 млрд гривен на закупку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги должны быть выделены из Государственного бюджета на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Как сообщал портал "Комментарии", ранее

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