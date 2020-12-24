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Главная Новости Общество медицина Бюджетный комитет согласовал выделение денег на закупку вакцины против COVID-19: названа сумма
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Бюджетный комитет согласовал выделение денег на закупку вакцины против COVID-19: названа сумма

Деньги на вакцину против коронавируса выделили из бюджета на 2020 год

сегодня, 15:23
Автор:

Татьяна Веремеева

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 1,4 млрд гривен на закупку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги должны быть выделены из Государственного бюджета на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Бюджетный комитет согласовал выделение денег на закупку вакцины против COVID-19: названа сумма

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга сообщил, что Минздрав совместно с украинскими и международными экспертами завершили работу над "Дорожной картой по внедрению вакцины против COVID-19 и проведения массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах" и сегодня документ должны утвердить в ведомстве.

Степанов также отметил, что, как говорилось ранее, Минздрав планирует начать вакцинацию против коронавируса уже в феврале 2021 года. Правда, эти сроки зависят от того, когда вакцина будет доставлена в нашу страну. Первыми вакцину должны получить медицинские работники, военнослужащие, работники социальной сферы, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и работники таких заведений, люди преклонного возраста (60 лет и старше), работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования, лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, лица, находящиеся в местах ограничения свободы, и работники мест ограничения свободы.

Ранее "Комментарии" писали, что вчера в Брюсселе согласовали, какие данные людей, которые участвуют в кампании вакцинации, будут храниться. Документ сразу вызвал критику, так как он дал правительству полный карт-бланш на получение любой информации, которая сочтется нужной, без каких-либо мер защиты конфиденциальности.

 


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