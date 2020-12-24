Бюджетный комитет согласовал выделение денег на закупку вакцины против COVID-19: названа сумма

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Татьяна Веремеева
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 1,4 млрд гривен на
закупку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги должны быть
выделены из Государственного бюджета на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный
депутат Алексей Гончаренко.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего
брифинга сообщил, что Минздрав совместно с украинскими и международными
экспертами завершили работу над "Дорожной картой по внедрению вакцины против
COVID-19 и проведения массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в
Украине в 2021-2022 годах" и сегодня документ должны утвердить в ведомстве.
Степанов также отметил, что, как говорилось ранее, Минздрав планирует
начать вакцинацию против коронавируса уже в феврале 2021 года. Правда, эти сроки
зависят от того, когда вакцина будет доставлена в нашу страну. Первыми вакцину
должны получить медицинские работники, военнослужащие, работники социальной
сферы, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и
поддержки, и работники таких заведений, люди преклонного возраста (60 лет и
старше), работники критически важных структур государственной безопасности,
работники сферы образования, лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими
заболеваниями, лица, находящиеся в местах ограничения свободы, и работники мест
ограничения свободы.
Ранее "Комментарии" писали, что вчера в Брюсселе согласовали, какие
данные людей, которые участвуют в кампании вакцинации, будут храниться.
Документ сразу вызвал критику, так как он дал правительству полный карт-бланш
на получение любой информации, которая сочтется нужной, без каких-либо мер
защиты конфиденциальности.
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