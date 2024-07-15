Премьер-министр рассказал об изменениях в энергосистеме: их следует ожидать в ближайшие дни

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Slava Kot
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что с 20-х чисел июля в украинской энергосистеме должна улучшиться ситуация. Правительство продолжает децентрализацию энергетики и предоставляет программы поддержки для разных категорий потребителей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников
Денис Шмигаль в Facebook анонсировал позитивные изменения в энергетической сфере для украинцев с 20 июля.
По его словам, правительство предоставляет гранты и льготные кредиты для солнечных панелей, ветряных мельниц и мини-ТЭЦ.
То, что в Украине в 20-х числах июля будут выключать меньше света для населения, заявлял член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, это связано с выводом из ремонта ряда энергетических объектов, в том числе атомных.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также подтверждает, что после 20 июля изменятся графики постоянных отключений света. Однако меньше будут выключать электроэнергию при условии, что Россия не будет атаковать энергосистему Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на постоянные отключения света и дал задачу министру энергетики.
Также "Комментарии" писали, что в Госэнергонадзоре сообщили о начале проверки операторов системы распределения электроэнергии из-за возможных не справедливых графиков почасовых отключений света.
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Ігор
сегодня, 09:21
Покращують децентралізацію, централізовано зупинивши на ремонт одразу кілька потужностей. Та ще у пік споживання. Важка промисловість олігархів працює без проблем, вони як окремі країни. Ми є свідками технології голодомору, коли одні пухли від голоду, інші гладшали, бо в них інше. Якщо, не дай Боже юдеїв, у терппіл не буде їжі і почнеться мор, корумповані продовжать насолоджуватися життям, бо в них інші постачальники.