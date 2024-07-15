Премьер-министр рассказал об изменениях в энергосистеме: их следует ожидать в ближайшие дни

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что с 20-х чисел июля в украинской энергосистеме должна улучшиться ситуация. Правительство продолжает децентрализацию энергетики и предоставляет программы поддержки для разных категорий потребителей.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Денис Шмигаль в Facebook анонсировал позитивные изменения в энергетической сфере для украинцев с 20 июля.

"Ситуация в энергетике должна улучшиться уже с 20-х чисел этого месяца. Продолжаем децентрализацию энергетики. Есть программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию", — сообщил Шмигаль.

По его словам, правительство предоставляет гранты и льготные кредиты для солнечных панелей, ветряных мельниц и мини-ТЭЦ.

То, что в Украине в 20-х числах июля будут выключать меньше света для населения, заявлял член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, это связано с выводом из ремонта ряда энергетических объектов, в том числе атомных.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также подтверждает, что после 20 июля изменятся графики постоянных отключений света. Однако меньше будут выключать электроэнергию при условии, что Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на постоянные отключения света и дал задачу министру энергетики.

Также "Комментарии" писали, что в Госэнергонадзоре сообщили о начале проверки операторов системы распределения электроэнергии из-за возможных не справедливых графиков почасовых отключений света.