logo

BTC/USD

61546.38

ETH/USD

4178.87

LTC/USD

187.54

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Премьер-министр рассказал, когда во всех домах Украины включат отопление
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер-министр рассказал, когда во всех домах Украины включат отопление

Более 70% жилых домов подключены к теплу

сегодня, 17:10
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, по состоянию на начало ноября, во всех жилых домах страны будет включено отопление. Сейчас к теплу подключено более 70%. Об этом премьер-министр рассказал на правительственном заседании, передает УНИАН. 

Премьер-министр рассказал, когда во всех домах Украины включат отопление

Отопительный сезон в Украине - фото из открытых источников

"Несмотря на мировой энергетический кризис, мы имеем достаточно ресурсов и прочности, чтобы стабильно пройти эту зиму. Кстати, сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу. Мы ожидаем, что на начало ноября эта цифра составит 100%", — сообщил Шмыгаль. 

Отметим, что, по словам Дениса Шмыгаля, больницам и школам запрещено отключать  отопление и газ до весны 2022 года. Это означает, что также не будет прекращаться подача "голубого топлива" в газоснабжающие компании, обеспечивающие эти услуги в социальной сфере. Глава правительства утверждает, что у страны достаточно ресурсов, чтобы успешно пережить мировой кризис энергетической сферы.

Глава правительства отметил, что цена на газ, который будет поставляться населению, не будет меняться в течение всего отопительного сезона. Это стало возможным благодаря использованию нового инструмента – Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на коммунальные услуги в ноябре в Украине. Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев отмечает, что большинству украинцев, которые проживают в городах-миллионниках не стоит опасаться резкого скачка тарифов на все энергетические товары и услуги. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/shmygal-rasskazal-kogda-otoplenie-budet-vklyucheno-vo-vseh-domah-ukrainy-novosti-segodnya-11591737.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!