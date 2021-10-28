Премьер-министр рассказал, когда во всех домах Украины включат отопление

По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, по состоянию на начало ноября, во всех жилых домах страны будет включено отопление. Сейчас к теплу подключено более 70%. Об этом премьер-министр рассказал на правительственном заседании, передает УНИАН.

Отопительный сезон в Украине - фото из открытых источников

"Несмотря на мировой энергетический кризис, мы имеем достаточно ресурсов и прочности, чтобы стабильно пройти эту зиму. Кстати, сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу. Мы ожидаем, что на начало ноября эта цифра составит 100%", — сообщил Шмыгаль.

Отметим, что, по словам Дениса Шмыгаля, больницам и школам запрещено отключать отопление и газ до весны 2022 года. Это означает, что также не будет прекращаться подача "голубого топлива" в газоснабжающие компании, обеспечивающие эти услуги в социальной сфере. Глава правительства утверждает, что у страны достаточно ресурсов, чтобы успешно пережить мировой кризис энергетической сферы.

Глава правительства отметил, что цена на газ, который будет поставляться населению, не будет меняться в течение всего отопительного сезона. Это стало возможным благодаря использованию нового инструмента – Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на коммунальные услуги в ноябре в Украине. Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев отмечает, что большинству украинцев, которые проживают в городах-миллионниках не стоит опасаться резкого скачка тарифов на все энергетические товары и услуги.









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