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Предупреждение синоптиков: когда в Украине ждать ливни с грозой (карта)

Сегодня, 7 августа, погода будет преимущественно солнечной, но уже завтра грядут перемены

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова
Предупреждение синоптиков: когда в Украине ждать ливни с грозой (карта)

Сегодняшний день, 7 августа, в Украине будет жарким. Как сообщили в Гидрометцентре страны, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода, а столбики термометров будут доходить до +35 градусов (смотри карту).

Так, жарче всего в этот день будет в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье и Днепре: градусники будут показывать +33…+35 градусов. В Кропивницком и Донецке воздух прогреется до +34-х, тем временем в Полтаве, Харькове и Ужгороде ожидается до +32 жары. На градус ниже температура сегодня будет в Киеве, Житомире, Виннице и Тернополе. В западных областях ожидается от +27 до +32 градусов. 


Уже завтра часть Украины накроет циклон: в западных областях все выходные будут лить дожди с грозами. А с начала новой недели циклон продвинется на север и восток страны. Синоптики не исключают, что произойдет несущественное похолодание.


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода в Украине в августе


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