Предупреждение Байдена во время Азиатского турне: о чем оно говорит – в чем плюс для Украины

В рамках Азиатского турне, во время посещения Японии, президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. Сделал и ряд других громких заявлений. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Теперь, чтобы Украина могла воевать, американцам легче привлечь, по меньшей мере, несколько миллиардов долларов в месяц

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает, что на данный момент можно сделать три главных вывода по итогам Азиатского турне Байдена.

Во-первых, формируется мощный Азиатско-Тихоокеанский щит в глобальной поддержке Украины против агрессии Кремля.

"Россия вынуждена будет отвлечь значительные военные и экономические ресурсы для обеспечения безопасности своих дальневосточных рубежей. Об этом свидетельствует прежде всего то, что в Токио на встрече лидеров Quad (Японии, США, Индии и Австралии) ситуация в Украине стала одной из ведущих вопросов глобальной повестки. На мой взгляд, Америке удалось добиться, чтобы партнеры в Азии взяли на себя часть работы по военному сдерживанию китайцев и русских", – отмечает Андрей Мишин.

Во-вторых, на глобальном фронте санкций США укрепили свои позиции, создавав новый формат – "Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру" (IPEF), заменившую существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе.

"То есть, США усилили взаимодействие со странами, поскольку от региона отвлечены значительные американские ресурсы на фоне "украинского кризиса". Теперь, чтобы Украина могла воевать, американцам легче привлечь, по меньшей мере, несколько миллиардов долларов в месяц", – поясняет эксперт.

В-третьих, по итогам визита Байдена Индия и Китай вынуждены ослабить связи с Москвой.

"Если Америке и не удалось втянуть Китай в единый антироссийский фронт, то Индия максимально углубила военно-политическое сотрудничество в этом вопросе, – отмечает Андрей Мишин. – В целом алармисты, заявляющее, что Байден бросит или разменяет Украину ради интересов в Азии, могут расслабиться".

Сейчас увеличиться военно-техническое сотрудничество США с Тайванем, Южной Кореей, Японией

Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004), офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец уверен, что Байден специально поехал в Южную Корею и Японию, чтобы четко заявить о защите интересов стратегических союзников США в данном регионе.

"Это явное предупреждение в адрес Китая касательно его планов по Тайваню. Долгое время представители американской администрации отказывались делать четкое заявления относительно того, что будет делать США в случае вторжения КНР в Тайвань. Но после начала широкомасштабной агрессии России против Украины, упреждая подобные шаги Китая в отношении Тайваня, приходится делать уже акцентированные заявления. Такие себе превентивные меры. Уверен, что сейчас увеличиться и военно-техническое сотрудничество США с Тайванем, Южной Кореей, Японией", – считает Тарас Березовец.

По его мнению, Китай точно будет отвечать. Каким образом – пока не ясно. Но такие угрозы он просто так не проглотит.

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