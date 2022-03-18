logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, что принимают переселенцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, что принимают переселенцев

Программа ООН для поддержки украинцев уже заработала во Львове

сегодня, 14:07
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

17 марта министр социальной политики Марина Лазебна встретилась с представительницей верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.

Представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, что принимают переселенцев

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Сейчас перед Украиной встала проблема регистрации выехавших или эвакуированных из других областей внутренне перемещенных граждан. Поскольку пока нельзя увидеть общую картину с потребностями переселенцев, насколько перегружена инфраструктура в этих областях. Ведь в западных и центральных областях из-за притока беженцев система предоставления социальных услуг перегружена.

Кабмин принял решение о регистрации внутренне перемещенных лиц 13 марта. Для подачи заявления на получение статуса перемещенного лица следует обратиться в органы социальной защиты населения районных госадминистраций, уполномоченных лиц общины, ЦНАП. В будущем планируется, что заявление украинцы смогут подавать через Портал Дия.

Правительство утвердило порядок помощи населению посредством своевременных социальных выплат и субсидий, привлечения и распределения гуманитарной помощи для граждан, начисления пособий для внутренне перемещенных лиц, компенсации местным бюджетам стоимости коммунальных услуг.

Представительница комиссара ООН по делам беженцев сообщила, что уже создана многоцелевая программа поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине. Программа начала работать во Львовской области, в будущем заработает и в других областях, всего программа рассчитана на поддержку 450 тысяч человек.

Реестр внутренне перемещенных лиц будет обновляться, правительство планирует запустить информационную кампанию в Украине для разъяснения населению преимущества регистрации.

Как сообщал портал, Дмитрий Кулеба спрогнозировал два варианта окончания войны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-spivpracyuvatime-z-upravlinnyam-verhovnogo-komisara-oon-u-spravah-bizhenciv-v-ukrayini-dlya-dopomogi-vnutrishno-peremishchenim-osobam
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!