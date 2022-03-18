Представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, что принимают переселенцев

17 марта министр социальной политики Марина Лазебна встретилась с представительницей верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.



Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Сейчас перед Украиной встала проблема регистрации выехавших или эвакуированных из других областей внутренне перемещенных граждан. Поскольку пока нельзя увидеть общую картину с потребностями переселенцев, насколько перегружена инфраструктура в этих областях. Ведь в западных и центральных областях из-за притока беженцев система предоставления социальных услуг перегружена.

Кабмин принял решение о регистрации внутренне перемещенных лиц 13 марта. Для подачи заявления на получение статуса перемещенного лица следует обратиться в органы социальной защиты населения районных госадминистраций, уполномоченных лиц общины, ЦНАП. В будущем планируется, что заявление украинцы смогут подавать через Портал Дия.

Правительство утвердило порядок помощи населению посредством своевременных социальных выплат и субсидий, привлечения и распределения гуманитарной помощи для граждан, начисления пособий для внутренне перемещенных лиц, компенсации местным бюджетам стоимости коммунальных услуг.

Представительница комиссара ООН по делам беженцев сообщила, что уже создана многоцелевая программа поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине. Программа начала работать во Львовской области, в будущем заработает и в других областях, всего программа рассчитана на поддержку 450 тысяч человек.

Реестр внутренне перемещенных лиц будет обновляться, правительство планирует запустить информационную кампанию в Украине для разъяснения населению преимущества регистрации.



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