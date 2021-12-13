Представители винодельческой отрасли рассказали, состоится ли в Житомире профильный форум Wine Week

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Ольга Чародий
Производители и переработчики винограда, а также представители винодельческой отрасли, которыке проведут 25-29 мая международный форум Odessa Wine Week в Одессе, рассказали, что профильный форум можно провести в Житомире.
Владимир Печко - фото из открытых источников
По словам, главы общественной организации "Укрсадвинпром" Владимира Печко, Одесса неслучайно была выбрана для такого грандиозного мероприятия
"Здесь находятся самые большие винодельни. Но украинские вина нужно продвигать по всей территории и в разных регионах сейчас проводятся винные мероприятия, что в свою очередь развивает винный туризм", — сказал Печко.
Напомним, организатор форума Белла Ханамерян уточнила, что в нынешнем году партнерами мероприятия Wine Week стали 30 компаний. Помимо того, на Odessa Wine Week–2021 выступило 87 спикеров и экспертов из 18 стран, проведены профильные доклады и дискуссии по 40 темам, всего событие посетило свыше 3 тыс. человек. По ее словам, в 2022 году на форуме анонсированы проекты, в числе которых разговоры о вине и интеграции Украины в мировое винное сообщество Wine Future Forum, а также конкурс Odessa Wine&Spirit awards.
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