Представители винодельческой отрасли рассказали, состоится ли в Житомире профильный форум Wine Week

Производители и переработчики винограда, а также представители винодельческой отрасли, которыке проведут 25-29 мая международный форум Odessa Wine Week в Одессе, рассказали, что профильный форум можно провести в Житомире.



Владимир Печко - фото из открытых источников

"Пока мы не планировали в Житомире мероприятий, но это не значит, что на самом деле его не будет. Для того чтобы провести мероприятие, нужно чтобы необходимое наличие залов, аудитория, но мы в этом году работали с туристическими партнёрами, которые готовы сотрудничать с нами и которые готовы приехать. И тогда в Житомире появится своя организация", — рассказала руководитель проектов "Экспо-юг-сервис" Белла Ханамерян на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина.





По словам, главы общественной организации "Укрсадвинпром" Владимира Печко, Одесса неслучайно была выбрана для такого грандиозного мероприятия





"Здесь находятся самые большие винодельни. Но украинские вина нужно продвигать по всей территории и в разных регионах сейчас проводятся винные мероприятия, что в свою очередь развивает винный туризм", — сказал Печко.





Напомним, организатор форума Белла Ханамерян уточнила, что в нынешнем году партнерами мероприятия Wine Week стали 30 компаний. Помимо того, на Odessa Wine Week–2021 выступило 87 спикеров и экспертов из 18 стран, проведены профильные доклады и дискуссии по 40 темам, всего событие посетило свыше 3 тыс. человек. По ее словам, в 2022 году на форуме анонсированы проекты, в числе которых разговоры о вине и интеграции Украины в мировое винное сообщество Wine Future Forum, а также конкурс Odessa Wine&Spirit awards.