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Представители винодельческой отрасли рассказали, состоится ли в Житомире профильный форум Wine Week

Международный форум Odessa Wine Week будет проходить с 25 по 29 мая 2022 года

13 декабря 2021, 03:50
Автор:

Ольга Чародий
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Производители и переработчики винограда, а также представители винодельческой отрасли, которыке проведут 25-29 мая международный форум Odessa Wine Week в Одессе, рассказали, что профильный форум можно провести в Житомире. 

Представители винодельческой отрасли рассказали, состоится ли в Житомире профильный форум Wine Week

Владимир Печко - фото из открытых источников


"Пока мы  не планировали в Житомире мероприятий, но это не значит, что на самом деле его не будет.  Для того чтобы провести  мероприятие, нужно чтобы необходимое наличие залов, аудитория, но мы в этом году  работали с туристическими партнёрами, которые готовы сотрудничать с нами и которые готовы приехать. И тогда  в Житомире появится своя организация", — рассказала руководитель проектов "Экспо-юг-сервис" Белла Ханамерян на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина. 


По словам, главы общественной организации "Укрсадвинпром" Владимира Печко, Одесса неслучайно была выбрана для  такого  грандиозного мероприятия

"Здесь  находятся самые большие винодельни. Но  украинские вина нужно продвигать по всей территории  и в разных регионах сейчас проводятся винные мероприятия, что в свою очередь развивает винный  туризм", — сказал Печко.


Напомним, организатор форума Белла Ханамерян уточнила, что в нынешнем году партнерами мероприятия Wine Week стали 30 компаний. Помимо того, на Odessa Wine Week–2021 выступило 87 спикеров и экспертов из 18 стран, проведены профильные доклады и дискуссии по 40 темам, всего событие посетило свыше 3 тыс. человек. По ее словам, в 2022 году на форуме анонсированы проекты, в числе которых разговоры о вине и интеграции Украины в мировое винное сообщество Wine Future Forum, а также конкурс Odessa Wine&Spirit awards.



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Источник: Comments.ua
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