kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

15875.42

ETH/USD

457.75

LTC/USD

62.81

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA
commentss НОВОСТИ Все новости

Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA

Глава Космического агентства Владимир Усов заявил, что Украина будет сотрудничать с НАСА в реализации программы "Артемида"

сегодня, 20:06
Автор:

Людмила Грубник

Владимир Усов на своей странице в фейсбуке заявил об историческом событии — Государственное космическое агентство Украины (НКАУ) договорилось о сотрудничестве в программе NASA "Артемида"

Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA

НКАУ и НАСА

Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA - фото 2

13 октября на 71-м Международном конгрессе астронавтики, который прошел без участия Украины, восемь государств подписали Договоренности о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса и других космических объектов в мирных целях (проект "Артемида"). Страны-подписанты обратились ко всем желающим присоединиться к проекту и поддержать указанные Договоренности.

Через месяц Государственное космическое агентство Украины откликнулось на приглашение Администратора NASA Дж. Бриденстайна и направо письмо о желании присоединиться.

Комментарии получили письмо, которое ГКА направил в ведомство. Так 3 ноября этого года ГКА обратилось в МИД с просьбой предоставить разъяснения, какой статус Договоренности "Артемида" и какова процедура их подписания.

В своем ответе МИД сообщил, что Договоренности не являются международным договором в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года, а потому не нуждается ни в официальном переводе, ни в выполнении каких-либо других требований, предъявляемых к международным договорам. Поэтому препятствий в подписании ГКА такого документа нет.

Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA - фото 3
Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA - фото 4
Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA - фото 5


13 ноября ГКА направило письмо NASA, что ГКА поддерживает указанные Договоренности.

Поэтому украинцы узнали о присоединении ГКА к указанной программе благодаря обнародованному заявлению Владимира Усова, а не Дж. Бриденстайна.

Однако, данные Договоренности не являются ни новыми возможностями для космической отрасли, ни реальной переговорной площадкой для Украины.

Отдельно следует упомянуть о программе Moon Village Association, участником которой, согласно словам Владимира Усова, также является Украина. Однако на сайте Moon Village Association среди партнеров есть итальянцы, румыны, но не украинцы.

Напомним, что господин Усов является фигурантом не одной уголовного делаКроме того, более 100 депутатов Верховной Рады обратилось с требованием к премьеру Д. Шмыгалю уволить главу космического агентства за систематические коррупционные проступки и подозрения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ