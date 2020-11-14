Председатель космического агентства слукавил о подписании соглашения с NASA

Владимир Усов на своей странице в фейсбуке заявил об историческом событии — Государственное космическое агентство Украины (НКАУ) договорилось о сотрудничестве в программе NASA "Артемида"

НКАУ и НАСА







13 октября на 71-м Международном конгрессе астронавтики, который прошел без участия Украины, восемь государств подписали Договоренности о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса и других космических объектов в мирных целях (проект "Артемида"). Страны-подписанты обратились ко всем желающим присоединиться к проекту и поддержать указанные Договоренности.

Через месяц Государственное космическое агентство Украины откликнулось на приглашение Администратора NASA Дж. Бриденстайна и направо письмо о желании присоединиться.

Комментарии получили письмо, которое ГКА направил в ведомство. Так 3 ноября этого года ГКА обратилось в МИД с просьбой предоставить разъяснения, какой статус Договоренности "Артемида" и какова процедура их подписания.

В своем ответе МИД сообщил, что Договоренности не являются международным договором в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года, а потому не нуждается ни в официальном переводе, ни в выполнении каких-либо других требований, предъявляемых к международным договорам. Поэтому препятствий в подписании ГКА такого документа нет.





13 ноября ГКА направило письмо NASA, что ГКА поддерживает указанные Договоренности.

Поэтому украинцы узнали о присоединении ГКА к указанной программе благодаря обнародованному заявлению Владимира Усова, а не Дж. Бриденстайна.

Однако, данные Договоренности не являются ни новыми возможностями для космической отрасли, ни реальной переговорной площадкой для Украины.

Отдельно следует упомянуть о программе Moon Village Association, участником которой, согласно словам Владимира Усова, также является Украина. Однако на сайте Moon Village Association среди партнеров есть итальянцы, румыны, но не украинцы.

Напомним, что господин Усов является фигурантом не одной уголовного дела. Кроме того, более 100 депутатов Верховной Рады обратилось с требованием к премьеру Д. Шмыгалю уволить главу космического агентства за систематические коррупционные проступки и подозрения.

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