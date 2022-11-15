Председатель Киевской ОВА пиарится на освобождении Херсона

Только освободили Херсон, только приехал Президент, как в город ломанулся целый "селфи-караван" политиков, не имеющих никакого отношения к Херсону и Херсонщине. При этом из соображений безопасности в город до сих пор не пускают местных жителей, которые выехали, и журналистов.

Алексей Кулеба поехал пиариться в Херсон

"Я слышал, что даже для гуманитарки, за исключением именной, ввели ограничения. Для того же Вилкула, который фланирует Херсоном, а не подчиненным ему Кривым Рогом, это значение не имеет. Как не имеет и для председателя Киевской ОВА Алексея Кулебы, который уже отчитался в соцсетях фоточками, как он лично помогает Бериславщине медикаментами и гигиеническими средствами", — написал у себя на странице в ФБ журналист Иванов.

По его мнению, Кулеба решил проявлять благотворительность на Херсонщине, потому что именно к югу сейчас приковано внимание медиа, а не к изуродованным войной Бородянке, Макарову или Демидову Киевской области. "Не возникало бы ни одного вопроса, если бы во время селфи-гонки они не забывали о своих регионах. Безусловно, помощь нужна везде и всегда. Но лучше заботиться о своей сфере ответственности, даже если она не так перспективна с точки зрения пиара", — считает журналист.

Он также добавил, что чиновничьи фотосеты из Херсона наталкивают на одну мысль о том, что "в чем-то война изменила все, а в чем-то — ничего. И это удручает".

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