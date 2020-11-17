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Председатель финкомитета ВР "засветил" роскошные часы от Rolex (Фото)

Часы председателя финкомитета ВР Даниила Гетманцева стоят почти 60 минимальных зарплат обычного украинца

сегодня, 15:55
Автор:

Кириєнко Анна

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев "засветил" дорогие часы Rolex на заседании парламента. Аксессуар заметил и запечатлел на снимке фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров.

Председатель финкомитета ВР "засветил" роскошные часы от Rolex (Фото)

Фото: Liga.net

Александр выяснил, сколько стоит мелочь в гардеробе главы финансового комитета. Оказалось, что часы фирмы Rolex обошлись Гетманцеву в 10 475 долларов. Если перевести на гривны, это близко — 293 000 гривен по актуальному курсу.

Напоминаем, что фирма Rolex выпускает эксклюзивные часы класса люкс. Самые дорогие часы компании стоят более $ 5 миллионов долларов, самые дешевые — $ 5, 4 тысячи долларов.

Председатель финкомитета ВР ”засветил” роскошные часы от Rolex (Фото) - фото 2

Поэтому, если учесть, что минимальная зарплата украинца — 5 000 гривен, обычному рабочему придется 59 месяцев откладывать свою зарплату, не тратя ее на продукты, одежду, коммунальные услуги и лекарства.

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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2020-11-17/getmantsev-zasvetil-v-rade-dorogie-chasyi---stoyat-pochti-60-minimalok-eksklyuzivnoe-foto-/215121
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