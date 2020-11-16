«Мать драконов»: соцсети обсуждают новый образ Тимошенко

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Таисия Ерохина
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня, 16 ноября,
пришла в парламент в обновленном образе. Снимок политика, опубликованный фотографом Яном Доброносовым в Facebook, вызвал бурную реакцию.
Раньше Тимошенко собирала волосы в хвост. Фото: РБК
Пользователи соцсетей обратили внимание на новую прическу 59-летней Тимошенко – легкие романтические волны вместо затянутых в хвост прямых волос. А также заметна смена очков: теперь у них круглая оправа. Кроме того, многие комментаторы уверены, что Тимошенко прибегла к услугам пластических хирургов – увеличила губы и сделала подтяжку лица.
Вот, что пишут в комментариях к фотографии пользователи:
"И новое лицо"
"Не узнать!"
"Кто это?"
"Похожа теперь на Герман"
"Это Тимошенко?"
"Тимошенко становится похожей на Сумскую, Пугачеву,
Орбакайте... Просто одно лицо. Косметический хирург один на всех?"
"Ооо, а это уже примета, если ЮВ поменяли прическу, то что-то
будет..."
"Поистине мать драконов"
"Она идет в "Топ-модель по-украински""
"А Разумков и Стефанчук после ковида тоже будут такими
красивыми, как Тимошенко и Порошенко?"
Ранее сообщалось, что в соцсети обговаривают новое фото
экс-главы Кабмина Алексея
Гончарука из США.
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