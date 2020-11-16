«Мать драконов»: соцсети обсуждают новый образ Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня, 16 ноября, пришла в парламент в обновленном образе. Снимок политика, опубликованный фотографом Яном Доброносовым в Facebook, вызвал бурную реакцию.

Раньше Тимошенко собирала волосы в хвост. Фото: РБК

Пользователи соцсетей обратили внимание на новую прическу 59-летней Тимошенко – легкие романтические волны вместо затянутых в хвост прямых волос. А также заметна смена очков: теперь у них круглая оправа. Кроме того, многие комментаторы уверены, что Тимошенко прибегла к услугам пластических хирургов – увеличила губы и сделала подтяжку лица.





Вот, что пишут в комментариях к фотографии пользователи:

"И новое лицо"

"Не узнать!"

"Кто это?"

"Похожа теперь на Герман"

"Это Тимошенко?"

"Тимошенко становится похожей на Сумскую, Пугачеву, Орбакайте... Просто одно лицо. Косметический хирург один на всех?"

"Ооо, а это уже примета, если ЮВ поменяли прическу, то что-то будет..."

"Поистине мать драконов"

"Она идет в "Топ-модель по-украински""

"А Разумков и Стефанчук после ковида тоже будут такими красивыми, как Тимошенко и Порошенко?"

Ранее сообщалось, что в соцсети обговаривают новое фото экс-главы Кабмина Алексея Гончарука из США.

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