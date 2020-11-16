"Байдена съел": соцсети о новом фото Гончарука

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас пребывает в Америке, попал под шквал комментариев из-за нового снимка в соцсети. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, экс-глава правительства похвастался, что сейчас живет в штате Делавэр, где также на днях побывал и главный оппонент 45-го президента США Дональда Трампа Джо Байден.

"Рехобот-Бич — именно здесь новоизбранный президент провел первый уикенд в новом статусе", — говорится в публикации Гончарука.

На что многие пользователи отметили, что со времен увольнения с поста премьер-министра Гончарук несколько изменился.

Вот, что пишут пользователи соцсети:

"Алексей, что-то тебя очень разнесло, занимайся спортом"

"Вижу, Америка пошла тебе на пользу"

"Бургеры там вкусные!"

"Алексей, тебя валит по сторонам, будешь скоро как Кернес"

"Твою мать, Лёха. Ты Байдена съел?!"

"На нервах, поправился, срочно бегай!"

"Накушал харизму"

Напомним, по соцсетям "гуляет" снимок, на котором изображен Зеленский в обнимку с врачами без масок. Стало известно, какой фотографией возмущаются пользователи.

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