Предприятия пищевой отрасли стоят на грани остановки из-за цен на энергоносители

Во время пресс-конференции "Рост цен на энергоносители – угроза продовольственной безопасности Украины" представители ассоциаций пищевой отрасли обсудили состояние предприятий, производящих продукты питания. Об этом написал в Facebook глава наблюдательного совета компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Предприятия пищевой промышленности страдают от цен на энергоносители, фото из открытых источников

По его словам, участники заявили, что их предприятия "стоят на грани остановки из-за непомерно высокой цены на природный газ".

"Ситуация парадоксальная: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Посудите сами. Цена на газ за год для нас ( заводов группы "Молочный альянс") выросла почти в 10 раз (с 5.5 грн/м.куб. до 50 грн/м.куб). Электроэнергия — в 2.5 раза. Цены на тароупаковочные материалы — на 42%. Цены на молоко-сырье — на 25%", — говорится в сообщении.

Сергей Вовченко подчеркнул, что в таких условиях предприятия будут работать в убыток, ежемесячно они будут получать не доходы, а десятки миллионов убытков.



Также он добавил, что Ассоциации производителей обратились к государству, хозяйствам и торговым сетям. Производители просят хозяйства на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизить на несколько процентов цены на молочное сырье. Также они призвали торговые сети принять экономически обоснованные цены производителей и сократить перед ними дебиторскую задолженность.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что из-за увеличения цены всех составляющих в себестоимости хлеба для выживания отрасли следует увеличить цены на 30%. Представители двух крупнейших ассоциаций уже обратились к правительству для разрешения ситуации на рынке пищевых продуктов.

"Стремительное подорожание газа фактически поставило на грань выживания пищевую и перерабатывающую промышленность в стране. У хлебопекаров есть реальная угроза остановки производства. За год газ подорожал в 10 раз. В прошлом году доля газа в себестоимости одной буханки хлеба массовых сортов составляла 50 коп., сегодня это 5 грн", – объяснил Юрий Дученко.

У правительства есть механизмы, предусматривающие адресные дотации, частичную компенсацию затрат на энергоносители. В настоящее время ведутся переговоры. Также он добавил, что за год стремительно, на 40%, выросла цена на муку, что составляет значительную часть себестоимости хлеба.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине перед Новым годом дорожает популярный продукт. Удорожание грибов связано с ростом спроса на продукт при невысоком его предложении.





