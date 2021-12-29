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Предприятия пищевой отрасли стоят на грани остановки из-за цен на энергоносители

В Украине производители продуктов питания работают с убытками

сегодня, 10:04
Автор:

Козлова Альбіна
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Во время пресс-конференции "Рост цен на энергоносители – угроза продовольственной безопасности Украины" представители ассоциаций пищевой отрасли обсудили состояние предприятий, производящих продукты питания. Об этом написал в Facebook глава наблюдательного совета компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Предприятия пищевой отрасли стоят на грани остановки из-за цен на энергоносители

Предприятия пищевой промышленности страдают от цен на энергоносители, фото из открытых источников

По его словам, участники заявили, что их предприятия "стоят на грани остановки из-за непомерно высокой цены на природный газ".

"Ситуация парадоксальная: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Посудите сами. Цена на газ за год для нас ( заводов группы "Молочный альянс") выросла почти в 10 раз (с 5.5 грн/м.куб. до 50 грн/м.куб). Электроэнергия — в 2.5 раза. Цены на тароупаковочные материалы — на 42%. Цены на молоко-сырье — на 25%", — говорится в сообщении.

Сергей Вовченко подчеркнул, что в таких условиях предприятия будут работать в убыток, ежемесячно они будут получать не доходы, а десятки миллионов убытков.

Также он добавил, что Ассоциации производителей обратились к государству, хозяйствам и торговым сетям. Производители просят хозяйства на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизить на несколько процентов цены на молочное сырье. Также они призвали торговые сети принять экономически обоснованные цены производителей и сократить перед ними дебиторскую задолженность.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что из-за увеличения цены всех составляющих в себестоимости хлеба для выживания отрасли следует увеличить цены на 30%. Представители двух крупнейших ассоциаций уже обратились к правительству для разрешения ситуации на рынке пищевых продуктов.

"Стремительное подорожание газа фактически поставило на грань выживания пищевую и перерабатывающую промышленность в стране. У хлебопекаров есть реальная угроза остановки производства. За год газ подорожал в 10 раз. В прошлом году доля газа в себестоимости одной буханки хлеба массовых сортов составляла 50 коп., сегодня это 5 грн", – объяснил Юрий Дученко.

У правительства есть механизмы, предусматривающие адресные дотации, частичную компенсацию затрат на энергоносители. В настоящее время ведутся переговоры. Также он добавил, что за год стремительно, на 40%, выросла цена на муку, что составляет значительную часть себестоимости хлеба.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине перед Новым годом дорожает популярный продукт. Удорожание грибов связано с ростом спроса на продукт при невысоком его предложении.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3siJjEYVZUw
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