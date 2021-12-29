Предприятия пищевой отрасли стоят на грани остановки из-за цен на энергоносители

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Козлова Альбіна
Во время пресс-конференции "Рост цен на энергоносители – угроза продовольственной безопасности Украины" представители ассоциаций пищевой отрасли обсудили состояние предприятий, производящих продукты питания. Об этом написал в Facebook глава наблюдательного совета компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.
Предприятия пищевой промышленности страдают от цен на энергоносители, фото из открытых источников
По его словам, участники заявили, что их предприятия "стоят на грани остановки из-за непомерно высокой цены на природный газ".
Сергей Вовченко подчеркнул, что в таких условиях предприятия будут работать в убыток, ежемесячно они будут получать не доходы, а десятки миллионов убытков.
Также он добавил, что Ассоциации производителей обратились к государству, хозяйствам и торговым сетям. Производители просят хозяйства на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизить на несколько процентов цены на молочное сырье. Также они призвали торговые сети принять экономически обоснованные цены производителей и сократить перед ними дебиторскую задолженность.
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что из-за увеличения цены всех составляющих в себестоимости хлеба для выживания отрасли следует увеличить цены на 30%. Представители двух крупнейших ассоциаций уже обратились к правительству для разрешения ситуации на рынке пищевых продуктов.
У правительства есть механизмы, предусматривающие адресные дотации, частичную компенсацию затрат на энергоносители. В настоящее время ведутся переговоры. Также он добавил, что за год стремительно, на 40%, выросла цена на муку, что составляет значительную часть себестоимости хлеба.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине перед Новым годом дорожает популярный продукт. Удорожание грибов связано с ростом спроса на продукт при невысоком его предложении.
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