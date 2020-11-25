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Предприниматели, которым ограничили работу из-за карантина, получат по две тысячи гривен на детей

Средства будут взяты с коронавирусного фонда

сегодня, 16:19
Автор:

Елизавета Черных

Индивидуальные предприниматели (ФОПы), которым пришлось ограничить работу в связи с карантином, смогут получить выплаты на содержание детей. Данное решение принял Кабинет министров Украины на очередном заседании. 

Предприниматели, которым ограничили работу из-за карантина, получат по две тысячи гривен на детей

ФОТО: Из открытых источников

Однако, не все предприниматели смогу получить государственные выплаты. Решение касается только тех, кто воспитывает детей возрастом до десяти лет. Данные лица смогут получить по две тысячи гривен на каждого ребенка. 

Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула, что государство уже внедряло эту программу в мае-августе. Тогда государственные выплаты смогли получить более 80 тысяч предпринимателей. 

Новая программа будет действовать по 31 декабря, а на финансирование семей правительство рассчитывает потратить около миллиарда гривен. Все, кто хочет стать участником программы поддержки, должны обратить с заявлением до 15 декабря.

Правительство сообщило, что средства будут взяты с Фонда по борьбе с COVID-19.

Как сообщали "Комментарии" ранее, народные депутаты оспаривают в Конституционном суде положения о карантине выходного дня и ограничении в госпитализации.



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Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2020/11/25/243154/
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