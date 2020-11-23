Нардепы оспаривают в КСУ положения о карантине выходного дня и ограничении в госпитализации

В высший суд Украины обратились около полусотни нардепов с требованием рассмотреть законность некоторых аспектов постановления правительства Украины по внедрению карантина, в частности — карантина выходного дня.

Как утверждают авторы обращения, постановлением нарушается равенство прав и свобод украинцев, предусмотренных Конституцией — известно, что карантинные мероприятия запрещают работать одним учреждениям, в то время, как другие функционирют в течение уикенда.

Кроме того, к требованиям о рассмотрении судом также внесены положения нормативного акта относительно запретов и проведения медицинскими учреждениями плановых операций и других мер по госпитализации, как это сказано в пункте постановления, ведь это предполагает избирательный подход в оказании медицинской помощи гражданам, следовательно, нарушает ст. 49 Конституции Украины: "Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование".

Также, по словам народных избранников, в стране отсутствуют какие-либо причины для введения карантина, таких как военное или ЧП, что является нарушением ст. 64 Конституции Украины: "Статьей 64 Конституции Украины установлено, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений".

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