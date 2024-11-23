Предпраздничный ажиотаж: как цены на продукты изменятся в декабре

Ноябрь стал испытанием для кошельков украинцев: цены на продукты питания резко возросли, особенно на основные категории. Но декабрь обещает небольшой перерыв в росте — по крайней мере, на первые две недели. Такой прогноз сделал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендин.

Цены на продукты в декабре: чего ждать от рынка

Впрочем, затишье на продуктовом рынке не продлится долго. Уже с 15 декабря украинцам следует приготовиться к новой волне подорожания. И на этот раз стоимость взлетит на популярные продукты для праздничного стола.

"Мы ожидаем плато роста цен примерно в течение двух недель декабря. Позже, с 15 декабря, снова начнется рост. Но прежде всего начнут расти цены на те товары, которые раньше дорожали меньше всего, а именно мясо, копчености, мясопродукты и рыба". Будут дорожать и яйца. Все это будет происходить перед праздниками, когда украинцы будут запасаться продукцией", — пояснил Пендзин. в интервью для издания Главреда.

Рост цен накануне зимних праздников – явление традиционное. Основная причина – повышенный спрос. Люди начинают активно закупать продукты для новогоднего стола, провоцирующего дополнительное давление на рынок. Самые высокие цены ожидаются во второй половине декабря, ближе к Новому году.

Сейчас яйца стоят в среднем 63–64 гривны за десяток, но эта стабильность будет длиться недолго. Мясо, копчености и рыба – другие категории, которые первыми попадут под ценовой удар.

Хорошая новость для потребителей заключается в том, что после новогоднего ажиотажа цены стабилизируются. Согласно прогнозам, первая декада января принесет так называемое "ценовое плато". Спрос снизится, ведь большинство украинцев уже потратит значительную часть своих средств на праздники.