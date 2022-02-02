Предлагают работу в ЕС: мошенники придумали еще одну схему

В областном центре Тернопольской области ловкачи путем обмана получили от 52-летнего жителя Тернопольской области почти 10 тысяч гривен. Они обещали выгодно трудоустроить его в странах Евросоюза. Но после того, как получили наличными немалую сумму в гривнах, накивали пятками в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольщины.

В Украине мошенники придумали очередную схему (фото из открытых источников)

Обманутый мужчина рассказал правоохранителям, к которым обратился за помощью, что имел планы уехать работать в Польшу или в другие страны Евросоюза. Познакомился с земляком-тернопольцем, который сказал, что сможет ему помочь оформить документы, необходимые для выезда. Но сказал, что за это нужно заплатить 9500 грн. так называемой предварительной оплаты.

Безработный житель области согласился с предложением. При встрече он передал необходимую сумму в гривнах новому знакомому. Тот взял деньги и пропал. Сотрудники тернопольской полиции возбудили уголовное производство по этому факту обмана. Оно квалифицируется по статье 190 УКУ – мошенничество.

Полицейские предостерегают всех соотечественников о том, что в таком случае следует быть более осмотрительным. Не давать свое согласие на предоплату и проверять информацию о потенциальных работодателях.

Как отметили тернопольские полицейские, нужно найти сведения о фирме, на которую вас обещают устроить на работу. Проверить. Есть ли там вакансии. Также следует получить у посредников контакты тех граждан, которым они нашли работу за границей. Выяснить также, какую визу посредники готовы вам оформлять. Когда предлагают туристическую, культурную или другие – следует отказаться. Соглашаться нужно только на рабочую визу.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что мошенники в Украине используют схемы обмана с OLX-доставкой.

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