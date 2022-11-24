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Предельная цена на российскую нефть: в ЕС не договорились

По информации издания "Politico", в ЕС не договорились о предельной цене на российскую нефть

сегодня, 16:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Министры энергетики стран ЕС не смогли прийти к единой позиции по поводу установления верхнего предела цены на российскую нефть. Следующая встреча, предположительно, состоится 13 декабря. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "Politico".

Предельная цена на российскую нефть: в ЕС не договорились

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Четыре дипломата ЕС сообщили, что министры, собравшиеся в Брюсселе на Энергетический совет, достигли неофициального согласия относительно менее противоречивых элементов пакета Комиссии по энергетическому кризису. При этом они не согласовали дальнейшие действия по так называемому механизму рыночной коррекции.

По информации двух дипломатов, больше всего выступают против предложения Комиссии Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция. Они дали четко понять, что официально не согласятся на более широкий пакет до тех пор, пока не будет решен вопрос ограничения цены на газ. Для этого понадобится еще один чрезвычайный Энергетический совет, который, по словам трех дипломатов, назначен на 13 декабря, что позволит подписать любое соглашение на встрече лидеров ЕС 15 и 16 декабря.

Так, предложенный Комиссией Механизм коррекции рынка будет предусматривать ограничение цены сделок в месяц наперед в главной торговой точке ЕС TTF, но только тогда, когда цены будут превышать 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, и эти цены на 58 евро будут превышать мировую цену на сжиженный природный газ за 10 дней.

В материале говорится, что страны, которые поддерживают ограничения, заявили, что они были разработаны таким образом, чтобы никогда не использоваться. При этом скептически настроенные страны заявили, что это предложение может нанести серьезный удар по финансовой устойчивости блока.

Министры неофициально согласовали планы Комиссии по ускорению утверждения проектов возобновляемой энергетики и пакет солидарности по энергетическому кризису, включающий планы совместной закупки газа, меры солидарности для обеспечения обмена поставками газа в пределах ЕС и новый ориентир цен на СПГ.

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Источник: https://www.politico.eu/article/energy-ministers-to-meet-again-in-december-to-seek-gas-price-cap-deal/
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