Помимо некоторых лидеров стран, которые не скрывают своей лояльности к российскому диктатору Владимиру Путину на парад по случают 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москву приедут пять депутатов Европарламента. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Der Spiegel.

Парад на Красной площади. Фото из открытых источников

Известно, что среди них – двое немецких политиков. Это депутаты от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених. Примечательно, что список приглашенных был заранее подан на утверждение, в частности, в Министерство обороны России.

Кроме того, анонсирован визит в РФ еще трех депутатов Европарламента. Их имена пока что не раскрываются, но известно, что это представители Чехии, Кипра и Словакии.

Отмечается, что Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених после визита в Москву планируют посетить и Украину.

Ранее в Кремле пафосно отрапортовали, что ожидают на 9 мая представителей 29 стран. В частности – Азербайджана, Китая, Сербии, Беларуси, Словакии, Казахстана, Бразилии, Вьетнама и других стран.

Лидер Китая Си Цзиньпин уже прибыл в Россию. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев поездку в последний момент отменил. Не поедет в Москву и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский намекнул, что в российском небе будет становится все более неспокойно.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп подбросил Путину еще одно предложение, чтобы тот согласился завершить войну.

Ранее "Комментарии" писали – в Кремле паникуют: кто может так и не добраться на парад к Путину.



