Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей безопасности государственного предприятия "Укрэнерго", оправдывающего военные преступления России и ставившего под сомнение существование Украины. Его деятельность оказалась подлинной угрозой для энергетической системы страны.

«Скандал в энергетике: чиновник Укрэнерго задержан за антиукраинскую позицию

Чиновник отвечал за безопасность важных энергетических объектов. В разговорах с коллегами и знакомыми он не раз поддерживал агрессивные действия российской армии против Украины. Особенно он оправдывал удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по энергетическим объектам.

По информации СБУ, чиновник передавал своим друзьям конфиденциальную информацию о последствиях ракетных атак и дроновых ударов на украинские энергетические объекты. Это могло бы стать источником информации для врага. Кроме того, он открыто хвалил режим Кремля и выражал желание массовых убийств украинцев.

СБУ поэтапно документировала все действия этого руководителя, в частности, его разговоры и сообщения, что позволило собрать достаточно доказательств для задержания. Специалисты по кибербезопасности зафиксировали каждый шаг должностного лица, и его арест произошел прямо у него дома в Киеве.

Кроме того, экспертиза подтвердила его виновность в оправдании агрессии РФ и отрицании государственности Украины. СБУ уже вручила ему подозрение по статье, предусматривающей до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование для выяснения всех деталей, включая возможные факты незаконного распространения государственных секретов. Дело находится под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и следователи продолжают изучать возможные другие связи подозреваемого с врагом.

“Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления, в частности, по несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры”, — говорится в сообщении СБУ.