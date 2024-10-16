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Предатель среди своих: задержан топ-чиновник «Укрэнерго» за пророссийскую позицию

СБУ задержала чиновника Укрэнерго за оправдание преступлений РФ и отрицание государственности Украины

сегодня, 11:49
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей безопасности государственного предприятия "Укрэнерго", оправдывающего военные преступления России и ставившего под сомнение существование Украины. Его деятельность оказалась подлинной угрозой для энергетической системы страны.

Предатель среди своих: задержан топ-чиновник «Укрэнерго» за пророссийскую позицию

«Скандал в энергетике: чиновник Укрэнерго задержан за антиукраинскую позицию

Чиновник отвечал за безопасность важных энергетических объектов. В разговорах с коллегами и знакомыми он не раз поддерживал агрессивные действия российской армии против Украины. Особенно он оправдывал удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по энергетическим объектам.

По информации СБУ, чиновник передавал своим друзьям конфиденциальную информацию о последствиях ракетных атак и дроновых ударов на украинские энергетические объекты. Это могло бы стать источником информации для врага. Кроме того, он открыто хвалил режим Кремля и выражал желание массовых убийств украинцев.

СБУ поэтапно документировала все действия этого руководителя, в частности, его разговоры и сообщения, что позволило собрать достаточно доказательств для задержания. Специалисты по кибербезопасности зафиксировали каждый шаг должностного лица, и его арест произошел прямо у него дома в Киеве.

Кроме того, экспертиза подтвердила его виновность в оправдании агрессии РФ и отрицании государственности Украины. СБУ уже вручила ему подозрение по статье, предусматривающей до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование для выяснения всех деталей, включая возможные факты незаконного распространения государственных секретов. Дело находится под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и следователи продолжают изучать возможные другие связи подозреваемого с врагом.

“Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления, в частности, по несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры”, — говорится в сообщении СБУ.



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