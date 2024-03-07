Празднуют ли украинцы 8 марта: результаты социологического опроса

Международный женский день 8 марта в Украине теряет свою былую популярность среди украинцев.

Международный женский день 8 марта теряет популярность

Не так давно, в 2017 году этот праздник был среди самых любимых, его отмечали почти половина населения страны. Тогда согласно опросам, 49% респондентов определяли 8 марта как важный день. Однако уже через несколько лет мы наблюдаем значительное понижение этого показателя. В 2024 году праздник отмечают только 21% опрошенных, из которых 23% составляют женщины и 18% мужчин. Эта тенденция свидетельствует о глубоких общественных изменениях, влияющих на отношение к традиционным праздникам.

Празднование Международного женского дня в Украине имеет долгую историю, истоки которой уходят в начало XX века, когда этот праздник был связан с борьбой за права женщин. В течение десятилетий 8 марта символизировало не только признание вклада женщин в развитие общества, но и было днем благодарности и любви к ним. Однако современная реальность, особенно в условиях военного положения, которое влияет на все аспекты жизни украинцев, заставляет переосмыслить многие привычные вещи.

На фоне общего снижения популярности 8 марта общее отношение украинцев к государственным праздникам остается очень позитивным. Любовь и уважение к таким дням как Рождество и Пасха, День Независимости Украины и День защитников и защитниц Украины продолжают объединять нацию, демонстрируя ее культурное и духовное единство. Интересно, что год назад только 2% опрошенных не могли назвать ни одного из любимых праздников, а уже в 2024 году таких людей не осталось вообще. Это подчеркивает важность праздника в жизни украинцев.

Несмотря на то, что 8 марта остается официальным праздничным днем в Украине, нынешнее военное положение внесло свои коррективы: выходного дня не будет, и оно будет обычным рабочим днем. Это символически отражает изменения общественного восприятия и важности празднований в современных условиях.