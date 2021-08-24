Празднование 30-летия Независимости Украины: главные итоги

BTC/USD
48020.03
ETH/USD
3175.45
LTC/USD
174.21
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сегодня, 24 августа, состоялось масштабное празднование 30-летия Независимости Украины. Эксперты для издания "Комментарии" подвели итоги мероприятия и рассказали, что получилось, что нет, и почему.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что на празднование годовщины нашей независимости, украинской власти удалось привлечь достаточно большое количество иностранных делегаций. Но во многом это связано с тем, что за день до этого состоялся саммит Крымской платформы.
Само сегодняшнее празднование выглядело, по его мнению, довольно неплохо.
"Хоть злые языки могут обсуждать соответствие сумм и увиденного зрелища, – акцентирует Николай Спиридонов. – И всё же праздник у власти получился. И парад, и театрализованное зрелище. Хоть стало ясно, что сама власть далеко не так однородна, как ей бы хотелось казаться. К примеру, празднование, которое организовали под Зеленского, и то, которое организовал в Раде спикер Разумков, показало, что глава ВР играет свою игру. И на празднике в парламенте президент выглядел скорее гостем, а не гвоздем программы. Это стало еще более заметно после выступлений пропрезидентских спикеров. Они явно выступали против Разумкова, акцентируя, что не считают его частью команды президента. Резюмируя: сегодня было неплохое представительство иностранных делегаций и неплохое зрелище. Но общее впечатление – мы вступили в новый – более жаркий, чем ранее – политический сезон. Он не заканчивался и летом, но осенью точно станет еще более насыщенным".
Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что власти удалось сделать красивую картинку и объединить общество вокруг празднования 30-летия Независимости Украины.
Если исходить из оценок, которые звучали сегодня от разных политиков и чиновников, создается ощущение хрупкости этого праздника, хрупкости Независимости Украины, акцентирует Михаил Дяденко. Ощущается понимание, что эту Независимость можно достаточно легко потерять.
Под вопросом и социально-экономическое развитие, продолжает Михаил Дяденко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости