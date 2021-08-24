Празднование 30-летия Независимости Украины: главные итоги

Сегодня, 24 августа, состоялось масштабное празднование 30-летия Независимости Украины. Эксперты для издания "Комментарии" подвели итоги мероприятия и рассказали, что получилось, что нет, и почему.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Сегодня было неплохое представительство иностранных делегаций и неплохое зрелище

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что на празднование годовщины нашей независимости, украинской власти удалось привлечь достаточно большое количество иностранных делегаций. Но во многом это связано с тем, что за день до этого состоялся саммит Крымской платформы.

"Впрочем, стоит отметить отсутствие топовых фигур. Не было той же Меркель, которая побывала в Украине 22 августа, но не осталась на основные торжества. Не было Байдена. Присутствовали президенты второстепенных стран, а делегации реально сильных геополитических игроков были в явно ослабленном представительстве. И всё же общий мощный состав участников собрать удалось", – отмечает эксперт.

Само сегодняшнее празднование выглядело, по его мнению, довольно неплохо.

"Хоть злые языки могут обсуждать соответствие сумм и увиденного зрелища, – акцентирует Николай Спиридонов. – И всё же праздник у власти получился. И парад, и театрализованное зрелище. Хоть стало ясно, что сама власть далеко не так однородна, как ей бы хотелось казаться. К примеру, празднование, которое организовали под Зеленского, и то, которое организовал в Раде спикер Разумков, показало, что глава ВР играет свою игру. И на празднике в парламенте президент выглядел скорее гостем, а не гвоздем программы. Это стало еще более заметно после выступлений пропрезидентских спикеров. Они явно выступали против Разумкова, акцентируя, что не считают его частью команды президента. Резюмируя: сегодня было неплохое представительство иностранных делегаций и неплохое зрелище. Но общее впечатление – мы вступили в новый – более жаркий, чем ранее – политический сезон. Он не заканчивался и летом, но осенью точно станет еще более насыщенным".

Исходя из оценок, которые звучали сегодня от политиков и чиновников, создается ощущение хрупкости этого праздника, хрупкости Независимости Украины

Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что власти удалось сделать красивую картинку и объединить общество вокруг празднования 30-летия Независимости Украины.

"Были какие-то претензии, неприятие со стороны ряда оппозиционных сил. Но в целом праздник провели на достаточно высоком уровне. К тому же, он был тесно связан с Крымской платформой, прошедшей накануне – важной инициативой президента Зеленского по актуализации проблемы аннексии Крыма на международной арене. Но за праздниками наступает серия будней. И тут картина не столь радужная", – отмечает эксперт.

Если исходить из оценок, которые звучали сегодня от разных политиков и чиновников, создается ощущение хрупкости этого праздника, хрупкости Независимости Украины, акцентирует Михаил Дяденко. Ощущается понимание, что эту Независимость можно достаточно легко потерять.

"И, наверное, неформально именно с таким восприятием праздновали День Независимости многие украинцы, – подчеркивает эксперт. – У которых имеется много вопросов к власти. Есть ли у нынешнего руководства страны внятная стратегия, действительно ли шаги, которые предпринимаются, являются осознанными? Верят ли в них президент и его команда? В частности, сегодня вновь прозвучали слова о необходимости объединения нации. Тема была и остается актуальной. Но пока страна так и остается разъединенной по вопросам языка, видения прошлого и будущего. И власть, вместо того, чтобы находить точки соприкосновения, оставлять историю историкам, к сожалению, пока не сделала необходимых шагов в направлении "сшивания" страны".

Под вопросом и социально-экономическое развитие, продолжает Михаил Дяденко.

"Те обещания, которые давались – о снижении тарифов, установлении справедливости, привлечение к ответственности коррупционеров – остаются нереализованными. И в обществе всё меньше надежды, что на эти вопросы будут получены ответы", – заключает эксперт.

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