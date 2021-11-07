Праздники 7 ноября: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 7 ноября, отмечается несколько памятных дат и праздников. Узнайте, какие приметы связанны с этим днем и что не стоит делать в это воскресенье.

Какие праздники 7 ноября (фото из открытых источников)

В Украине каждый год в первое воскресенье ноября отмечается День работника социальной сферы. Он был учрежден в апреле 1999 года указом президента Леонида Кучмы и призван проявлять уважение и высокую оценку роли работников этой отрасли. К слову, в Украине на сегодняшний день в социальной сфере работает около 150 тысяч человек.

Еще 7 ноября в мире отмечается Международный день мерло — красный винный сорт родом из Франции. Вкус напитка сильно зависит от местности, где рос виноград: чем более влажный и теплый климат – тем более сладкое вино получается в итоге. В переводе с французского "Мерло" означает "маленький черный дрозд".

Также христиане отмечают религиозный праздник — День мучеников Маркиана и Мартирия. Они служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли послушание в качестве нотариев, то есть секретарей у патриарха Павла Исповедника. Ученики святого Павла отличались сильной и ярой верой к Господу Богу и продолжали проповедовать православие, невзирая на преследования.

Сообщается, что 7 ноября нельзя ругаться, лукавить и обманывать людей, а также отказывать в помощи нуждающимся. Людям, работающим в сфере торговли, стоит в этот день отказаться от хлеба, чтобы не возникли финансовые трудности.

Приметы:

- Если 7 ноября на деревьях еще осталось много листвы, значит зима будет затяжной;

- Если выпало много снега, то будет хороший урожай злаковых;

- Если в этот день на улице утренний туман, то это значит скорую оттепель;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дни рождения двух выдающихся деятелей искусства будем праздновать на государственном уровне.

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