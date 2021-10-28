Дни рождения двух выдающихся деятелей искусства будем праздновать на государственном уровне

По словам министра культуры Александра Ткаченко, по случаю двух юбилеев выдающихся культурных деятелей Украины правительство одобрило памятные мероприятия. Об этом он написал в Telegram.

Богдан Ступка, фото Министерство культуры

Речь идет о фамилиях, которые должны знать все украинцы – Богдане Ступке и Назарии Яремчуке, которые внесли значительный вклад в развитие украинской культуры и вошли в историю современной Украины.

Кабинет министров одобрил на заседании 28 октября решение о праздновании дней рождений этих выдающихся украинцев на государственном уровне. Также утверждено, какие мероприятия будут проводиться в эти дни.

К прошедшему в августе 80-летию Богдана Ступки будет проведен Международный художественный фестиваль "КОД СТУПКИ". Также планируется показать фильмы, где снимался актер кино и театра на территории нашего государства и других стран. Во Львове будет создана доска-горельеф на доме, где он жил. Там же организуют квартиру-музей Богдана Ступки. В столице хотят назвать в его честь сквер.



Напомним, Богдан Ступка получил Национальную премию имени Тараса Шевченко и звание Героя Украины.

30 ноября будет 70-я годовщина со дня рождения эстрадного певца, Народного артиста Украины Назария Яремчука. Среди мероприятий, которые запланированы на эту дату – фестиваль-конкурс украинской песни "Стожары". Фестиваль должен пройти в Черновцах. В Вижнице также пройдет фестиваль украинской эстрадной песни "Песня будет среди нас" имени Назария Яремчука.

В области, где он родился, будет создана премия имени Яремчука для талантливых людей. В Черновцах Укрпочта выпустит юбилейную почтовую марку В память о певце снимут биографический фильм, в 2022 году будет издан музыкальный альбом с песнями, которые исполнил Яремчук. Таков план мер, одобренных правительством. Как они будут проводиться с учетом ситуации с эпидемией, министр не уточнил.



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