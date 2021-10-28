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Дни рождения двух выдающихся деятелей искусства будем праздновать на государственном уровне

Кабмин одобрил соответствующее решение

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна
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По словам министра культуры Александра Ткаченко, по случаю двух юбилеев выдающихся культурных деятелей Украины правительство одобрило памятные мероприятия. Об этом он написал в Telegram.

Дни рождения двух выдающихся деятелей искусства будем праздновать на государственном уровне

Богдан Ступка, фото Министерство культуры

Речь идет о фамилиях, которые должны знать все украинцы – Богдане Ступке и Назарии Яремчуке, которые внесли значительный вклад в развитие украинской культуры и вошли в историю современной Украины.

Кабинет министров одобрил на заседании 28 октября решение о праздновании дней рождений этих выдающихся украинцев на государственном уровне. Также утверждено, какие мероприятия будут проводиться в эти дни.

К прошедшему в августе 80-летию Богдана Ступки будет проведен Международный художественный фестиваль "КОД СТУПКИ". Также планируется показать фильмы, где снимался актер кино и театра на территории нашего государства и других стран. Во Львове будет создана доска-горельеф на доме, где он жил. Там же организуют квартиру-музей Богдана Ступки. В столице хотят назвать в его честь сквер.

Напомним, Богдан Ступка получил Национальную премию имени Тараса Шевченко и звание Героя Украины.

30 ноября будет 70-я годовщина со дня рождения эстрадного певца, Народного артиста Украины Назария Яремчука. Среди мероприятий, которые запланированы на эту дату – фестиваль-конкурс украинской песни "Стожары". Фестиваль должен пройти в Черновцах. В Вижнице также пройдет фестиваль украинской эстрадной песни "Песня будет среди нас" имени Назария Яремчука.

В области, где он родился, будет создана премия имени Яремчука для талантливых людей. В Черновцах Укрпочта выпустит юбилейную почтовую марку В память о певце снимут биографический фильм, в 2022 году будет издан музыкальный альбом с песнями, которые исполнил Яремчук. Таков план мер, одобренных правительством. Как они будут проводиться с учетом ситуации с эпидемией, министр не уточнил.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк вводит в обращение монету "Хотинская битва". Монета номиналом в пять гривен отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). Тираж монет – 35 тысяч штук.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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