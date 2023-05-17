Православные начали восстановление украинской обители на горе Афон

В центре мирового православного монашества святой горе Афон началось восстановление первой украиноязычной обители. Здесь украинские монахи смогут беспрестанно молиться за свой народ и Родину на родном языке. Об этом сообщают "Комментарии".

На Афоне появится украинская обитель

Появление украиноязычной кельи на Афоне, в самом центре православного монашества, является важным шагом для сохранения идентичности украинской православной традиции и знаковым событием для украинцев всего мира, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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"По решению Собора старцев Святого Монастыря Пантократор давняя келейная Обитель Святых Архангелов (Фалакру) была передана украинскому иеромонаху Паисию (Кроль) для проживания и восстановления. Эта обитель по времени основания является исторической ровесницей Руси-Украины. Нынешнее состояние келии как-будто символизирует Украину, которую изуродовали российские захватчики, – сказал в своем обращении по поводу восстановления украиноязычной Келии Блаженнейший Митрополит Эпифаний. - Но так же, как, без сомнения, отстроится после нашей великой Победы вся Украина, так теперь возрождается и отстраивается и древняя Келия – украинская духовная ячейка на Святой Горе. Мы благодарим всех людей, которые в тяжелое время войны вносят свою лепту в победу, помогая Вооруженным Силам Украины и тем, кто своими пожертвованиями приобщается к восстановлению святыни на Афоне – выдающегося памятника украинской традиции Православия. Божьим благословением, общими усилиями, вскоре предстанет восстановленная святыня – как символ несокрушимости украинского духа!".

Особую молитву монахи обители будут возносить за невинно погибших мирных людей и украинских воинов, героически погибших, защищая родную землю от российских захватчиков.

После восстановления она будет принимать не только граждан Украины, в частности, украинских воинов, но и паломников со всех уголков нашей планеты – во имя единения, исцеления и наполнения духовной силой.



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