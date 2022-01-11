Полицейским в Украине поднимут зарплату: Монастырский рассказал, когда и на сколько

Уже с 1 февраля все работники МВД начнут получать большие денежные выплаты. Вознаграждение пообещали поднять на 10%. Об этом сегодня, 11 января, объявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает портал "Комментарии".

Денис Монастирский. Фото с сайта МВС

Деньги на повышение зарплат полицейским, спасателям, пограничникам, нацгвардейцам и работникам миграционной службы нашли благодаря тому, что были разоблачены и дополнительно привлечены средства в бюджет за нелегальную реализацию подакцизных товаров. Поэтому президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля, рассказал министр МВД.



"Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Она, по моему поручению, была начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября 2021 года. А это, по информации налоговиков, только за два последних месяца добавило в бюджет дополнительных 2,3 млрд грн. Поэтому повышение заработной платы базируется на результатах работы всей команды. Моя личная позиция такова, что все средства, которые дополнительно поступают в бюджет по акцизным платежам должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД", — сообщил министр.



Министр добавил, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

"Сотрудники МВД будут иметь достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует", — сообщил Денис Монастырский.

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