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Правоохранители закрывают глаза на рейдерскую атаку на одесское ОО "Центр защиты инвалидов" - СМИ

На данный момент уже по второму кругу происходит переоформление активов

сегодня, 12:26
Автор:

Станислав Молчанов
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Рейдерская атака на Одесское Общественное объединение "Центр защиты инвалидов" (ЦЗИ) происходит при попустительстве Приморского райотдела Нацполиции и прокуратуры Одессы. Об этом сообщает издание УНИАН.

Правоохранители закрывают глаза на рейдерскую атаку на одесское ОО "Центр защиты инвалидов" - СМИ

Фото: Нацполиция

В материале указывается, что рейдерскую атаку на ОО "ЦЗИ"  организовал Сергей Дурач, который является главным обвиняемым по делу о пожаре в одесской гостинице "Токио-Стар".

Отмечается, что пожар в отеле "Токио-Стар" произошел 17 августа 2019 года, во время него погибло 9 человек, а еще 10 пострадали. Полиция задержала Дурача 16 июля 2020 года, после того, как он вернулся в Одессу из Италии, где почти год скрывался. 5 августа 2020 года суд заменил меру пресечения Дурачу на круглосуточный домашний арест, который впоследствии был отменен.

Как пишет СМИ, в марте 2021 года Сергей Дурач совершил первую атаку на ЦЗИ, похитив документы и печати ОО: "По заявлению действующего председателя ЦЗИ Аркадия Черного, Киевский райсуд Одессы обязал Главное управление Нацполиции в Одесской области внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении Сергеем Дурачем и его сообщниками преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 357 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины".

Согласно решению Киевского райсуда Одессы, "Дурач Сергей Викторович, Пархоменко Вадим Николаевич и другие неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений и в иных личных интересах, похитили особо важные официальные документы и печати ОО "Центр защиты инвалидов" и других юридических лиц, учредителем которых она является, а именно: ООО "Ашрам", ООО "Майничи", ООО "Басари", Дочернего предприятия "Компромисс", Производственно-торговой фирмы "Галатея" в виде дочернего предприятия".

Журналисты портала УНИАН передают, что расследование относительно похищения документов тормозится, в то же время по заявлению сообщников самого Дурача полиция повела обыски на предприятиях ЦЗИ: "Неделю назад на предприятиях ЦЗИ и в помещении директора ОО Департаментом стратегических расследований одесской полиции были проведены 5 масштабных и одновременных обысков, в которых принимали участие около 50 полицейских. Во время обысков были изъяты правоустанавливающие документы предприятий".

"Через несколько дней адвокаты общественного объединения выяснили, что изъятые во время обысков правоустанавливающие документы были использованы для переоформления права собственности на целый ряд объектов недвижимости в Одессе. Все происходило через нотариуса аж из Полтавской области. В частности речь идет о переоформлении права собственности на торговый центр "Греческий" и ресторан "Киев" в Одессе, которые принадлежат дочерним предприятиям ЦЗИ. Сейчас происходит переоформление этих активов уже по второму кругу", — пишет СМИ.

Авторы материала делают вывод, что оперативность и слаженность действий рейдеров и правоохранителей является "исчерпывающим доказательством заинтересованности последних в успехе рейдерской атаки".


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Источник: https://www.unian.net/society/reyderskaya-ataka-na-odesskoe-oo-centr-zashchity-invalidov-proishodit-pri-popustitelstve-pravoohraniteley-smi-novosti-odessy-11630026.html?_gl=1*4jipi1*_ga*MTM5MzU0MDYxNy4xNjI0NzMxNDU5*_ga_P6EEJX21DY*MTYzODUyNTU2Ni4xNi4wLjE2M
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