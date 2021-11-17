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Правительство выделило из спецфонда 100 млн гривен на трассу в Конча-Заспе

На Обуховскую трассу выделили 100 млн. гривен

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Правительство в очередной раз сделало перераспределение средств спецфонда государственного бюджета, которые будут направлены национальному ведомству по вопросам инфраструктуры. Так, на важный, по мнению чиновников, объект – Обуховскую трассу, будет выделен из специального фонда госбюджета немалая сумма – 100 млн гривен. Об этом информирует РБК-Украина, анализируя очередное постановление Кабинета Министров №1186, размещенное на Правительственном портале.

Правительство выделило из спецфонда 100 млн гривен на трассу в Конча-Заспе

На Обуховскую трассу выделили 100 млн гривен (фото из открытых источников)

Важно, что эта сумма будет выделена Государственному агентству автомобильных дорог для реализации новой бюджетной программы, которая звучит как "Финансовое обеспечение разработки и внедрения мер по повышению уровня безопасности дорожного движения на участке км 0 000 — км 20 308 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р -01 Киев — Обухов".

На уже упоминавшейся автомагистрали государственного значения, соединяющей столицу с городом Обухов, находятся недешевые элитные имения, построенные в населенных пунктах так называемой загородной зоны Киева. Самым известным здесь есть населенный пункт Конча-Заспа.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Кабмин утвердил платные дороги. Платные дороги — это уже не какое-то призрачное будущее, а вот-вот наступит реальность. Так, за то, чтобы добраться из Киева в Одессу, придется выложить почти 1500 гривен. Правда, взиматься такой налог будут не со всех машин. Пока налог коснется водителей грузовиков — автомобилей массой от 12 тонн. Оплачивать нужно будет проезд по дорогам государственного значения. На платных дорогах будут стоять радиочастотные метки, которые будут распознавать, какой автомобиль въехал на дорогу.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-spryamuvannya-koshtiv-derzhavnogo-dorozhnogo-fondu-i171121-1186
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