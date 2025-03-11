Правительство выделило 6,3 миллиона гривен на восстановление Охматдета: что это изменит

Кабмин принял решение о перераспределении 6,3 миллиона гривен, которые пойдут на первоочередные ремонтные работы в двух корпусах больницы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот проект является одним из ключевых в плане восстановления медицинской инфраструктуры. Власти уверяют, что поддержка медучреждений будет оставаться в фокусе правительственных инициатив.

Разрушеный Охматдет. Фото из открытых источников

На заседании Кабинета Министров 11 марта было принято решение о финансировании неотложных противоаварийных и консервационных работ в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Средства направят на восстановление корпусов, подвергшихся разрушениям.

"В общем, восстановление Охматдета — правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать", — отметил Денис Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что восстановление и модернизация медицинских учреждений – это стратегическая задача. По оценке Всемирного банка, общие потребности в восстановлении медицинской сферы Украины на ближайшее десятилетие составляют 19,4 миллиарда долларов.

Несмотря на вызовы, правительство продолжает реализовывать проекты быстрого восстановления больниц и амбулаторий, чтобы украинцы имели доступ к качественной медицинской помощи даже в самые сложные времена.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские спецслужбы и генеральная прокуратура идентифицировали российского генерал-лейтенанта, командовавшего ракетным ударом по Национальной детской больнице "Охматдет" в Киеве.