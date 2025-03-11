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Правительство выделило 6,3 миллиона гривен на восстановление Охматдета: что это изменит

Охматдет получит дополнительное финансирование для восстановления после разрушений

сегодня, 13:35
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Амбарцумян Анна

Кабмин принял решение о перераспределении 6,3 миллиона гривен, которые пойдут на первоочередные ремонтные работы в двух корпусах больницы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот проект является одним из ключевых в плане восстановления медицинской инфраструктуры. Власти уверяют, что поддержка медучреждений будет оставаться в фокусе правительственных инициатив.

Правительство выделило 6,3 миллиона гривен на восстановление Охматдета: что это изменит

Разрушеный Охматдет. Фото из открытых источников

На заседании Кабинета Министров 11 марта было принято решение о финансировании неотложных противоаварийных и консервационных работ в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Средства направят на восстановление корпусов, подвергшихся разрушениям.                                                                                                                                                         

"В общем, восстановление Охматдета — правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать", — отметил Денис Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что восстановление и модернизация медицинских учреждений – это стратегическая задача. По оценке Всемирного банка, общие потребности в восстановлении медицинской сферы Украины на ближайшее десятилетие составляют 19,4 миллиарда долларов.

Несмотря на вызовы, правительство продолжает реализовывать проекты быстрого восстановления больниц и амбулаторий, чтобы украинцы имели доступ к качественной медицинской помощи даже в самые сложные времена.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские спецслужбы и генеральная прокуратура идентифицировали российского генерал-лейтенанта, командовавшего ракетным ударом по Национальной детской больнице "Охматдет" в Киеве.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pererozpodilyv-blyzko-63-mln-hrn-na-vidbudovu-okhmatdytu-denys-shmyhal
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